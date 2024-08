Fakt, ktorý vám zničí detstvo a ktorý unikol aj jeho tvorcovi: Mravec Ferdo by bol v skutočnom živote žena

Má už takmer 92 rokov, no tento fakt o ňom tušil len málokto. Entomológovia sa pritom na jeho pôvod vedeckými očami pozreli už dávnejšie. A mnohých možno prekvapí, že v skutočnom živote by z dobrodružného mravca bola vlastne mravčia samička, píše web denníka Nový čas.

V rozprávkach, a obzvlášť v tých kreslených, sa mnoho vecí nerieši. Entomológovia sa ale nie raz pozerali na filmy a rozprávky, v ktorých hlavné postavy predstavujú zástupcovia hmyzej ríše. Podobne to bolo aj pri českej kultovke o mravcovi Ferdovi.

Entomológ, ktorý sa pomýlil?

Za vytvorením tejto známej rozprávkovej postavičky stál český spisovateľ, novinár, grafik, ilustrátor a entomológ Ondřej Sekora. Ten Ferda Mravca prvýkrát uverejnil v Lidových novinách v roku 1933, vtedy ešte ako postavičku v kreslených seriáloch pre dospelých.

Postupom času sa ale Ferdo dostal do kníh aj animovaného seriálu, no čo nikomu nikdy nenapadlo spochybňovať, bolo pohlavie hlavného hrdinu. Volal sa Ferdo, tak to bol automaticky samec. Zdá sa ale, že aj entomológovi, ktorým bol jeho tvorca, jeden podstatný detail ušiel. A prišli na to až po rokoch jeho kolegovia od fachu.

Nemohol byť mužom

Ako sa totiž ukázalo, Ferdo Mravec by totiž v skutočnom živote rozhodne mužom byť nemohol. Všetko vysvetlili entomológovia pred rokmi.

Ako je známe, mravce sú rovnako ako včely sociálny hmyz a žijú v spoločenstvách. Jedno mravčie spoločenstvo tvorí matka kráľovná a jej dcéry robotnice. No zatiaľ čo kráľovná sa dokáže dožiť aj 10 – 20 rokov, robotnice sa liahnu neustále a nažive sú pár mesiacov, maximálne 2 až 3 roky, potom zomierajú.

V prípade mravčích samcov a kráľovien je to tak, že sa v hniezde liahnu len raz do roka a v mravenisku sa zdržia len pár týždňov. Po odchode z neho sa totiž odchádzajú páriť na iné, nové miesta. Oplodnené kráľovné zakladajú nové hniezda a samce po párení hynú. Čo to znamená?

Jednoducho to, že každý bežný neokrídlený mravec je dcéra kráľovnej a tí takzvaní vojaci sú len robotnice s nezvyčajne veľkými hryzadlami. Z toho vyplýva, že aj Ferdo Mravec bol len samička robotnica.