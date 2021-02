Analytik o otváraní škôl: Je bolestivé vidieť hlboké nepochopenie reality, niektoré okresy by mali ešte počkať

Už dnes by sme sa mali dozvedieť, ako to bude s otváraním škôl. Informácie zo zasadnutia Pandemickej komisie a vlády sú zatiaľ také, že školy sa budú posudzovať samostatne, mimo COVID automat. Pokiaľ by sa mali riadiť automatom, Slovensko je v čiernej zóne a ostali by zatvorené.

Pre mnohých je otváranie škôl dobrou správou. Aj mimovládne organizácie vyzývali k tomu, že vzdelanie by malo byť na 1. mieste. Je však veľmi dôležité situáciu najskôr zanalyzovať a úplne inak to vidí aj analytik z Dát bez pátosu. Práve ich premiér minulý týždeň kritizoval, napriek tomu, že mali pravdu.

V červených okresoch by sa školy otvárať nemali

V najnovšom príspevku analytik varuje pred predčasným otváraním škôl na celom Slovensku. Odporúča otvárať školy tam, kde je situácia lepšia a mapa trvale biela a počet pozitívnych max. 0,5%. V červených okresoch odporúča počkať, kým nebudú biele, čomu by pomohlo zatvorenie hraníc s Českom, odkiaľ zrejme prišlo dosť pozitívnych prípadov.

ZBYTOČNE TEN REPORT ROBÍME, ZAJTRA DÁME VŠETKO BIELOU Dám to ako otec troch detí a manžel jednej učiteľky.

Analytik z Dát bez pátosu na začiatku porovnal Slovensko s inými krajinami, kde lockdown platí jednoznačne oveľa dlhšie a situácia sa postupne začína zlepšovať. U nás máme rekordné množstvo hospitalizovaných, lockdown zatiaľ nezaberá tak, ako sa čakalo. Rovnako informoval, že na Orave mohli deti chodiť do škôl už oveľa skôr, keby sa zabezpečili nasledovné pravidlá, ktoré inde v Európe platia.

najprv malé deti a hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia, striedavá starostlivosť, problémy rodičov s alkoholom, veľa súrodencov, zaostávajúci, bez PC a internetu

najprv v malých skupinách (6-8-10-12), nie viac

najprv len na 4 hodiny, neskôr na viac, pridať poobedné aktivity

veľa hodín v exteriéri, 1 hodina minimálne, ideálne 2 zo 4

nestriedať pani učiteľky, a aj tie len “mladšie ročníky”, chrániť panie dôchodkyne

nemiešať triedy a veľa vetrať, neprekurovať, vlhkosť 40%

germicídne žiariče, rodičia nestretávať sa. Prípadne striedať deti obtýždeň doma/škola, dokonca škola v sobotu, ale každý deň menej hodín

deti mobilných rodičov (z I. línie a potrebnej infraštruktúry) oddelené od detí od nemobilných rodičov

len hlavné predmety ale z každého aspoň 1 hodina týždenne, určite aj umenia: výtvarná, hudobná (nespievať), telesná ako povinnosť

nechodiť hromadnou dopravou, hodne peši, bicykel, sánky, lyže.

strava 1 žiak pri stole, rozhlas ako v lágri stále hlási “odstupy”, prechádzka na lane s uzlíkmi. Meranie teploty.

Na záver analytik doplnil, že je frustrujúce pozerať sa na zmes a spleť vyjadrení za posledné dni, protichodné stanoviská a hodnotenia, nejasné vyjadrenia, tak ako bolo neuveriteľné počúvať bohorovné vyhlásenia, nezmyselné predikcie a zbožné priania vydávané za očakávania a presvedčenia. Je bolestivé vidieť hlboké nepochopenie reality, neschopnosť byť radšej 2-3 dni ticho, nepripravenosť verifikovať-testovať a zisťovať mutácie, overovať hypotézy a potvrdzovať trendy, prípadne vyhodnotiť “plošák” nejakým čarovným grafom.

O školách by sa definitívne malo rozhodnúť dnes, aktuálne informácie vám prinesieme v článku.