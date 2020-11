Amatérsky astronóm objavil nové dôkazy o záhadnom Wow! signáli. Vedci sú o krok bližšie k jeho objasneniu

Signál trval celkovo 72 sekúnd a astronóma Jerryho R. Ehmana prekvapil natoľko, že si k jeho popisu perom pripísal poznámku „Wow!“. Práve vďaka tejto poznámke si signál vyslúžil aj rovnomenné pomenovanie. Podarí sa konečne zistiť, čo “Wow! signál” spôsobilo?

Ako informuje portál Live Science, Wow! signál bol to najintenzívnejšie, čo sa vedcom v danú noc podarilo na oblohe zachytiť. Signál sa podarilo zaznamenať len jediný raz za pomoci teleskopu Big Ear Radio Telescope a už nikdy viac sa nezopakoval. Odborníci sa v tom čase nazdávali, že prišiel z miesta mimo našej slnečnej sústavy, získať akékoľvek ďalšie informácie však bolo takmer nemožné. Napriek tomu sa ale profesionálni či amatérski astronómovia nevzdávajú a po pôvode Wow! signálu pátrajú ešte aj dnes.

Medzi amatérskych astronómov, ktorí sa o Wow! signál zaujímajú, patrí aj Alberto Caballero, spoluzakladateľ The Exoplanets Channel. Ako informuje portál Phys, vo svojej práci publikovanej prostredníctvom portálu arXiv tvrdí, že našiel nové dôkazy o pôvode signálu.

Vo svojej práci uvádza, že v databázach Gaia pátral po hviezdach, ktoré by sa čo najviac podobali na naše Slnko. Zaujímali ho najmä hviezdy, okolo ktorých by sa mohli nachádzať exoplanéty, na ktorých by bol možný výskyt inteligentnej formy života. Jedna z teórií totiž tvrdí, že zdrojom signálu by mohla byť inteligentná forma života nachádzajúca sa niekde vo vesmíre.

Amatérsky astronóm našiel ideálneho adepta

Caballero tvrdí, že ak by zdrojom signálu mala byť inteligentná forma života, pravdepodobne by sa nachádzala na nejakej exoplanéte. Ak by to bola pravda, táto exoplanéta by sa musela aspoň sčasti podobať na Zem. Je pravdepodobné, že takáto exoplanéta by krúžila okolo vlastnej hviezdy pripomínajúcej Slnko.

Caballero sa preto v databáze Gaia pustil do pátrania po hviezdach a exoplanétach, ktoré by spĺňali tieto podmienky. Databázu vytvoril tím odborníkov pracujúcich v observatóriu Gaia, ktoré spadá pod Európsku vesmírnu agentúru. Databáza bola spustená ešte v roku 2013 a cieľom bolo získať údaje pre vytvorenie tej najdetailnejšej mapy nočnej oblohy, aká bola kedy zostavená. Od roku 2013 bolo zmapovaných približne 1,3 miliárd hviezd.

Amatérskemu astronómovi sa podarilo nájsť hviezdu, ktorá spĺňa väčšinu požiadaviek a má takmer rovnaké vlastnosti ako Slnko. Hviezda s názvom 2MASS 19281982-2640123 sa dokonca nachádza aj v oblasti, z ktorej pravdepodobne Wow! signál prišiel. V súčasnosti Caballero skúma ďalších kandidátov s podobnými vlastnosťami.