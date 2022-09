Alžbetu II. v novej sérii Koruny stvárni herečka, ktorú označili za najväčšieho filmového zloducha, takto zareagovala

Po smrti panovníčky Alžbety II. sa záujem o sledovanie seriálu z prostredia kráľovskej rodiny, Koruna (The Crown), zvýšil o stovky percent. Už v novembri vydá Netflix aj piatu sériu, pričom už zosnulú kráľovnú si zahrá herečka, ktorej doteraz najväčšiu rolu prirovnali k najhoršiemu zloduchovi od čias Hannibala Lectera.

Seriál Koruna, ktorý reflektuje život kráľovskej rodiny, sa od svojho vzniku tešil veľkej popularite. Nikto však netušil, že po smrti panovníčky Alžbety II., stúpne jeho sledovanosť za týždeň o ohromných 800 %, píše Townandcountrymag.

Rozruch okolo seriálu teda rapídne narástol a fanúšikovia netrpezlivo čakajú na ďalšie epizódy. Keď kráľovná zomrela, natáčanie 6. série bolo pozastavené.

„Na znak úcty a rešpektu k Alžbete II., je dnes natáčanie seriálu Koruna pozastavené. Rovnako tomu bude aj v deň pohrebu,“ znelo vyjadrenie vedúcich štábu pre CNN.

Aktuálne je však na pláne ešte piata séria, o ktorej sme viac prezradili v nedávnom článku. V epizódach sa dočkáme niekoľkých zmien, pričom tou azda najväčšou bude nová herečka, ktorá stvárni kráľovnú Alžbetu II.

Imelda Staunton bola do tejto úlohy obsadená už skôr a nejde teda o žiadnu novinku, no v súčasnej situácii je okolo britskej herečky o čosi väčší mediálny záujem po tom, čo ju Stephen King označil za najväčšieho zloducha od čias Hannibala Lectera.

Túto neslávne-slávnu pochvalu si 66-ročná herečka zaslúžila za rolu Dolores Umbridgeovej vo filmoch o Harrym Potterovi. Konkrétne sa objavila v dvoch častiach. Premiérou bola piata časť, Fénixov rád, kde naplno ukázala zákernosť a zlo, ktoré skrývala za ružovým oblečením a úsmevom. Druhýkrát bola na obrazovkách aj v siedmom filme, Harry Potter a Dary smrti 1.

Stephen King má na podobné hodnotenia čuch, keďže sám stojí za výtvormi niekoľkých hororových a negatívnych postáv. Na základe obľúbenosti, respektíve neobľúbenosti postáv v Harrym Potterovi podľa Kinga „predbehla“ Umbridgeová aj Voldemorta.

Teraz sa táto herečka zhostí úlohy kráľovnej Alžbety II., pričom hrať by ju mala ako v piatej, tak aj v pripravovanej šiestej sérii Koruny, ktorá sa bude natáčať ešte aj v roku 2023 a očakáva sa, že nasledujúce série budú siahať na vrchol rebríčka sledovanosti, keďže sa v nich, okrem iného, bude riešiť aj viacero káuz kráľovskej rodiny, píše Deadline.

