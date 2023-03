Zabudnite na mileniálov: Prichádza Generácia Zalfa, táto vlastnosť bude pre nich charakteristická

Generácie Z a Alfa sú všetkým istotne známe. Počuli ste však už o generácii Zalfa? Nejde o žiadny výmysel a ako môžete z jej pomenovania tušiť, ide o kombináciu generácií Z a Alfa. Zalfa zahŕňa všetkých ľudí narodených po roku 1996 a veľké firmy už začali svoj marketing cieliť práve na nich. Má to jeden špecifický dôvod.

Generáciu Zalfa (Gen Zalpha) totiž charakterizujú veľmi dôležité premenné. Tí mladí, ktorí do tejto generácie patria, majú okrem pútavého veku aj veľa znalostí o tom, ako funguje internet, vedia to, čo mnohé generácie pred nimi nie, no a v neposlednom rade majú peniaze. Veľa peňazí, píše web Business Insider.

Gen Z + Gen Alpha = Gen Zalpha

Pôvod termínu „Zalfa“ je síce nejasný, isté je, že do takto pomenovanej generácie patria mladí ľudia narodení v rokoch 1996 až 2012 (Generácia Z) a aj tí, ktorí majú v dokladoch uvedené roky narodenia od roku 2013 až 2015 (Generácia Alfa).

Ako Business Insider pripomína, o popularizáciu termínu „Zalfa“ sa postarala Kristin Patrick, riaditeľka marketingového oddelenia spoločnosti Claire´s, ktorá predáva šperky a rôzne doplnky. Práve tá hľadala ten správny pojem, ktorým by mohla označiť cieľovú skupinu zákazníkov, ktorí by ich produkty vo veľkom nakupovali, píše The New York Times.

Mladí dlhú dobu

Typickými znakmi Generácie Zalfa sú, že všetci vyrastali pred obrazovkami smartfónov, tabletov a počítačov. Navyše, dlhodobo sa o nich bude dať hovoriť ako o mladých ľuďoch, čo vo svoj prospech využijú (a aj využívajú) najmä veľké spoločnosti. Tie tak budú môcť ľahšie cieliť svoje marketingové aktivity nielen na členov Generácie Zalfa, ale aj na ich rodičov, a to dokonca tak, aby si svojich zákazníkov nijak neznepriatelili. Ide najmä o nástroje na propagáciu, ktoré sa budú spoločnosti snažiť využívať nenásilne, no za to účinne a vo svoj prospech.

„Naše e-maily a vernostné programy sú určené najmä rodičom, takže by sme v nich nikdy nemohli použiť slang príznačný pre Generáciu Z,“ uviedla podľa Business Insider Jacee Scoular z marketingového oddelenia spoločnosti Hollister a ďalších pridružených značiek.

Peniaze budú utrácať extrémne rýchlo

„Keď sa ale pozriete na naše profily na sociálnych sieťach, zistíte, že vyzerajú úplne inak. Používame mladistvý jazyk, meme obrázky, obsah, ktorý rozpráva priamo k tým najmladším. Vytvára ho na mieru naša 21-ročná zamestnankyňa a má neuveriteľný dosah,“ dodala.

Generácia Zalfa je podľa viacerých svetových firiem kľúčom k úspechu na trhu. Dôvod je pritom veľmi prostý – mladí zákazníci majú peniaze, ktoré firmy a známe značky chcú.

Podľa prieskumu spoločnosti Bain & Company to budú totiž práve ľudia Generácie Zalfa, kto bude do roku 2030 utrácať najviac peňazí. A utrácať ich budú podľa prieskumu až trikrát rýchlejšie než predchádzajúce generácie. Odhaduje sa teda, že Zalfa bude tvoriť až tretinu všetkých zákazníkov známych a luxusných značiek.