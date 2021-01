Aký žáner hudby je pri cvičení najlepší? Vedci vytvorili vlastný playlist, ktorý funguje najlepšie

Či už dvíhate činky, chodievate behať alebo sa venujete akémukoľvek inému športu, je pravdepodobné, že máte svoj obľúbený playlist, ktorý vám pomáha podávať lepšie výkony. Vedeli ste však, že by vám v ňom nemala chýbať klasická hudba?

Hudba zohráva dôležitejšiu úlohu, ako by ste si mysleli

Správna voľba hudby počas cvičenia vás môže nakopnúť k lepším výkonom a motivovať, aj keď sa vám práve cvičiť naozaj nechce. Ako píše Psychological Bulletin, vedci sa už nejaký ten čas venujú otázke, ako nám hudba pomáha prekonať diskomfort. Zaujíma ich napríklad, ako na nás vplýva pop, hip-hop či R&B. Ako však na nás vplýva počas cvičenia počúvanie klasickej hudby?

Mnoho ľudí klasickú hudbu prehliada a ako hudbu k cvičeniu by si ju zvolil skutočne málokto. Hudbu totiž zvyčajne vnímame len ako akési pozadie, ktoré nám hrá počas cvičenia. Je však dôležité pochopiť, že v tomto prípade hudba plní rôzne funkcie a jej benefity by sme sa mali naučiť využívať naplno, píše portál The Conversation.

V prvom rade, s hudbou plynie čas akosi rýchlejšie, píše International Review of Sport and Exercise Psychology. Okrem toho, počúvanie hudby zmierňuje bolesť a slúži aj ako motivácia pokračovať vtedy, keď má človek pocit, že už viac nevládze. Niektorí odborníci tvrdia, že hudba má disociatívny efekt, čo znamená, že nám pomáha nemyslieť počas cvičenia na bolesť a námahu. Ako píše Physiology & Behavior potvrdili to aj skeny mozgu. Tá časť mozgu, ktorá telu vysiela signály týkajúce sa vyčerpania, vysiela signály menej intenzívne, keď máme pustenú hudbu.

Vplýva na bolesť, aj na náladu

Hudba ovplyvňuje aj tie časti nášho mozgu, ktoré sú zodpovedné za našu náladu. Aj keď teda klasické dielo nezabráni tomu, aby vám po behu horeli pľúca, zmení spôsob, akým bolesť vnímate. Vďaka dobrej hudbe teda bude zážitok z cvičenia lepší, aj keď máte potom pocit, že najbližšie dva dni ani nevstanete kvôli svalovici z postele.

Psychologička Mária Rendi zas skúmala, ako na náš výkon vplýva tempo hudby, píše Human Cinetics Journal. Ukázalo sa, že výkon sa počas šprintu zlepšil nezávisle od toho, či bežci počúvali pomalú alebo rýchlu hudbu, dôležitá bola prítomnosť hudby. Avšak výkon tých, ktorí počúvali rýchlu hudbu, sa vďaka nej zlepšili o 2 %, kým tí, ktorí počúvali pomalú hudbu, sa zlepšili o 0,6 %.

Počúvanie klasickej hudby môže zmeniť aj zážitok z behania, najmä v prípade, ak bežíte v prírode a máte okolo seba zaujímavú krajinu. Niektorí odborníci si však myslia, že najlepšie je počúvať klasickú hudbu tesne pred cvičením alebo krátko po ňom. Pred cvičením je úlohou hudby nabudiť človeka a inšpirovať ho. Ideálne sa na to hodí napríklad Chariots of Fire. Po cvičení by nám zas hudba mala pomôcť vypnúť a odpočinúť si, aby sa telo mohlo regenerovať. Pomôcť môže napríklad Gymnopédie No. 1.

Inšpirujte sa playlistom od vedcov

Pri voľbe hudby by ste mali myslieť na to, koľko energie potrebujete. Inú intenzitu vyžaduje napríklad strečing a inú zas behanie. Toto sa týka nielen klasickej hudby, ale aj akéhokoľvek iného žánru. Ideálne je hudbu striedať podľa toho, v ktorej fáze cvičenia sa práve nachádzate.

Ak by ste potrebovali inšpiráciu, vedci vytvorili aj zoznam, ktorý si najbližšie môžete vziať so sebou do posilňovne: