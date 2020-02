Aký budíček na ráno je ten najlepší? Odborníci zverejnili melódie, ktoré vám pomôžu sa lepšie prebudiť

Večer sa nevieme dostať do postele a ráno sa z nej o to ťažšie vstáva. Najmä v zimnom období, keď je človek nútený vstávať za tmy a ešte k tomu vyliezť spod teplej periny do poriadnej zimy. Vedeli ste však, že budíček, ktorý si na telefóne nastavíte, vám môže vstávanie uľahčiť?

Na aký zvuk sa budíte vy?

Kedysi chodili ľudí ráno budiť profesionálni budiči, ktorí klopali na okno palicou dovtedy, kým človek nedal najavo, že už vyliezol z postele. Neskôr nám pri posteliach drnčali naťahovacie budíky a dnes nás zas zvyčajne budia mobily. Na tých si môžete nastaviť budík, aký sa vám najviac zapáči, ako však informuje portál Daily Mail, aby sa vám ráno ľahšie vstávalo, budiť by vás mala melodická pesnička.

Vedci z melbournskej univerzity RMIT testovali na 50 participantoch niekoľko rôznych budíčkov, od hlasného pípania až po obľúbenú pesničku. Ukázalo sa, že aj keď vás hlučné pípanie môže efektívne vystreliť z postele, môže zapríčiniť, že sa ešte nejaký ten čas po prebudení nedokážeme poriadne prebrať. Na druhej strane, ak sa budíte na obľúbenú pesničku, pomôže vám to prebúdzať sa plynulejšie, a teda ľahšie.

Adrian Dyer, spoluautor štúdie sa vyjadril, že hlučné pípanie môže narušiť mozgovú aktivitu, kým melodická pesnička, ako napríklad Close to Me od The Cure, dopomôže k plynulejšiemu a efektívnejšiemu prebúdzaniu sa. Samozrejme, tu výskum ani zďaleka nekončí a vedci stále majú čo robiť, aby porozumeli prepojeniu medzi rôznymi zvukmi a stavom bdelosti.

Nastavte si melodickú pesničku

Zistenia totiž nesúvisia len s prebúdzaním sa. Vedci zistili, že ak sa budíte na drastické pípanie, môže byť ovplyvnený aj váš pracovný výkon, a to na celé hodiny po prebudení. Spánková inercia, teda prebúdzanie sa so zmätenosťou a neschopnosťou fungovať na sto percent, môže znamenať značný problém v dnešnom svete, ktorý žije 24 hodín denne.

Po uverejnení štúdie sa prostredníctvom sociálnej siete Reddit o svoje obľúbené budíčky podelilo veľké množstvo ľudí. Na prvom mieste v rebríčku sa umiestnila pesnička Viva La Vida od Coldplay, ľudia sa však radi budia aj na Bohemiam Rhapsody od legendárnej kapely Queen či na Here Comes The Sun od The Beatles.

K budíčkom sa vyjadrila aj odborníčka na spánok Olivia Arezzolo. Tá taktiež nie je zástancom drastických budíčkov a hovorí, že mierny budíček môže človeku prospieť omnoho viac, a to nielen pri prebúdzaní sa, ale aj počas pracovného dňa. Dodáva, že mnohí ľudia majú vo zvyku budík niekoľkokrát posunúť, najlepšie však je, ak vstaneme z postele hneď po prvom zazvonení budíka. Najmä v prípade, ak sa ráno budíte na nepríjemné pípanie, posúvanie budíka o 10 či 15 minút môže zvýšiť hladinu prežívanej úzkosti a vyvolať zbytočný stres.

Olivia okrem okamžitého vstávania odporúča k budíčku aj pohár vody a ak sa dá, vpustite do miestnosti svetlo. Slnečné lúče môžu upraviť hladinu melatonínu v tele a pomôcť tak potlačiť pocit ospalosti. Navyše, skvelé je, ak si ráno nájdete 10 minút času na trochu pohybu, vďaka nemu sa vám do tela vyplaví endorfín a pomôže vám udržať si počas dňa dobrú náladu. Dôležité však je robiť niečo, z čoho si vytvoríte každodenný zvyk, ranná rutina tak pre vás bude omnoho jednoduchšia a ranné vstávanie prijateľnejšie.