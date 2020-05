AKTUÁLNE: Slovenskí vedci vyrobili prvých 100-tisíc testov na koronavírus

Dopyt po kvalitných diagnostických testoch na COVID-19 sa bude podľa biochemika Pavla Čekana na Slovensku v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch zvyšovať, a to i napriek tomu, že pandémia nového koronavírusu v krajine výrazne ustupuje.

„Dopyt sa zvyšovať bude, ale po naozaj presných, spoľahlivých testoch. Keď totiž otvárate ekonomiku, určite sa chcete vyhnúť testom, ktoré prinášajú falošne pozitívnych alebo falošne negatívnych. Množstvo testovania chcete udržať, ale chcete mať tie najpresnejšie dáta – potrebujete spoľahlivo vedieť, že tí ôsmi pozitívni sú naozaj nakazení a ak sa zrazu počet pozitívne testovaných zvýši na 50, tak si chcete byť istí, že to nie je tým, že prišiel na Slovensko test, ktorý môže mať viac falošnej pozitivity ako iný,“ povedal Čekan pre agentúru SITA.

Testy sú oficiálne zaregistrované, máme prvých 100-tisíc kusov

PCR testy, ktoré tvorili od konca marca v spolupráci s virológom Borisom Klempom z Biomedicínskeho centra SAV a molekulárnym biológom Tomášom Szemesom z vedeckého parku UK a ich spolupracovníkmi, sú už oficiálne zaregistrované a k dispozícii pre prvých odberateľov. „Myslím, že Slovensku týmto krokom spadol kameň zo srdca, testy konečne sú dostupné, sme v tomto smere sebestační,“ poznamenal Čekan.

Prvých 100-tisíc kusov, ktoré zafinancoval Eset, dajú vedci štátnym diagnostickým laboratóriám zadarmo. Na výrobu ďalších 250-tisíc kusov by chceli čerpať grant z Ministerstva zdravotníctva SR, na ktorý majú už v tejto chvíli podanú žiadosť. „Výrobu testov pre Slovensko riešime výlučne cez dary, sponzorské peniaze a granty. Je to z našej strany svojím spôsobom charitatívna záležitosť, no na Slovensku zarábať nechceme. Komerčnou cestou pôjdeme v zahraničí,“ uviedol biochemik. „Už dnes máme veľa možností. Nezlyhávame na tom, že by nebol dopyt, skôr na tom, že nemáme dostatočnú výrobnú kapacitu. No to je asi ten najkrajší problém, aký môžete v situácii, v ktorej sme, mať,“ podotkol.

Testy dizajnovali na všetky dostupné genomické sekvencie vírusu z celého sveta

„Dizajnovať test na nejaký jeden konkrétny slovenský kmeň by bolo kontraproduktívne, keďže na Slovensko neustále prichádzalo mnoho pozitívnych prípadov zo zahraničia a tak ako všade, i tu máme tých kmeňov niekoľko. Aj keď si ich nazveme, že wu-chanský, bavorský, lombardský či parížsky, každému je jasné, že vo všetkých týchto krajinách je mix kmeňov a nemá zmysel ísť po nejakom jednom konkrétnom. V dnešnej dobe je už známych 5 a pol tisíc genomických sekvencií vírusu, tak si ich jednoducho dáte pod seba a pozriete sa na miesto, ktoré je najviac konzervované – a to je presne to miesto, na ktoré by ste mali nadizajnovať vašu PCR-ku, primery a próby. Malo by to fungovať takmer na každého pacienta,“ vysvetlil Čekan.

Mesačne dokážu vyrobiť až 500-tisíc testov

Mesačne dokážu vyrobiť zhruba 500-tisíc testov, výroba jednej várky v objeme približne 100-tisíc testov trvá asi osem dní. Prvých 100-tisíc kusov by malo pri súčasnom objeme testovania vydržať zhruba 40 dní, ďalších 500-tisíc, ktoré vedci plánujú dodať v horizonte jedného mesiaca, postačí podľa Čekana do konca roka. Ich predajnú cenu zatiaľ vzhľadom k nekomerčnému použitiu testov nezverejnili.

Plošné testovanie podľa známeho biochemika na Slovensku nehrozí. „Keď považujete za plošné testovanie to, aby bol otestovaný každý jeden človek, to možné nie je a nie že u nás, ale nikde inde na svete. Je to dokonca kontraproduktívne, pretože ak by ste urobili aj päť miliónov testov denne, stále by vám unikali tí, ktorí sú mimo toho okna, kedy je možné vírus detekovať. Nič by ste tým teda nezískali a nedávalo by to vlastne zmysel. Masívne testovanie sa však, myslím, u nás diať bude. No mimochodom, pri momentálnom tempe päťtisíc testov na deň pri našom počte obyvateľov patríme už teraz k tým najlepším na svete. Nie sme na tom nejako sakramentsky zle, v testovaní patríme medzi top krajiny,“ uznal.

Identifikácia vírusu do tretieho dňa

Identifikovať prítomnosť vírusu v hostiteľovi dokáže ich test od tretieho dňa. „Skôr to, žiaľ, nie je možné, pretože na to, aby sa infekcia vôbec začala, potrebujete minimálne desať virónov a v odbere stovky molekúl vírusu. Kým sa takto v ľudskom tele namnoží, to niekoľko dní trvá. Bolo by ideálne, keby sme vedeli vírus zachytiť už v prvý deň, no v tom čase ho v ľudskom tele proste nemáte v takom množstve,“ vysvetlil odborník.

Testy ponúkajú len samostatne, odberové sady a izolačné kity si musia zabezpečiť nemocnice a odberné miesta zvlášť. Testovať budú zatiaľ len na to školení pracovníci, jednotlivec si test bežne v lekárni nekúpi, ani sám nespraví. „V budúcnosti však podľa mňa dôjde i k tomu, že sa ľudia budú môcť testovať aj doma, zatiaľ na to potrebujete certifikované laboratórium a na výter odborníka,“ ozrejmil. Výsledky testu by mali byť známe maximálne do 24 hodín.