AKTUÁLNE: Nad západným Slovenskom ľudia spozorovali meteor. Obloha bola na chvíľu úplne jasná

Vo facebookovej skupine Severe Weather Slovakia hlásia diskutujúci, že nad západným Slovenskom videli na večernej oblohe jasný záblesk, ktorý pripomínal meteor.

Jeden z používateľov tvrdí, že celá obloha bola zelená, hoci z videa, ktoré máme, to na zelenú príliš nevyzerá. Spomínané video síce natočil Alex v českých Vážanoch nad Litavou, no meteor údajne videli ľudia aj v Zlatých Moravciach, Kútoch, Nitre, Trnave či Cíferi. Zatiaľ to teda vyzerá, že bol jav pozorovateľný iba zo západného Slovenska, okolo 18:30.

Správu aktualizujeme.