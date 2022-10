Aktivistky, ktoré obliali Van Goghovo dielo polievkou, už poznajú svoj trest. Je prekvapivo nízky

Tri klimatické aktivistky sa v sobotu postavili pred súd pre obvinenia z trestného činu poškodzovania počas sprotestov v Londýne. Dve z nich, vo veku 20 a 21 rokov, v londýnskej Národnej galérii v piatok obliali polievkou obraz Slnečnice Vincenta van Gogha, pričom podľa prokurátorky poškodili rám, a prilepili sa k stene. Tretia je obvinená pre posprejovanie značky Metropolitnej polície.

Všetky tri ženy súdu povedali, že sú nevinné. Sudca ženy prepustil na kauciu pod podmienkou, že na verejnom mieste pri sebe nebudú mať farby ani lepiace látky.

Klimatickí aktivisti zo skupín Extinction Rebellion a Just Stop Oil, ktorá sa usiluje o to, aby vláda zastavila nové ropné a plynové projekty, usporiadali v piatok v Londýne protesty. V súvislosti s nimi polícia zatkla zhruba 28 ľudí a 25 prepustila na kauciu s tým, že ich čaká vyšetrovanie.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU

— Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022