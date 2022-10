Aktivisti hodili plechovky s paradajkovou polievkou na azda najslávnejší obraz Vincenta van Gogha, Slnečnice

Environmentálni aktivisti hodili v piatok plechovky s paradajkovou polievkou na azda najslávnejší obraz maliara Vincenta van Gogha s názvom Slnečnice, ktorý je vystavený v britskej Národnej galérii v centre Londýna. Na sociálnych sieťach sa objavili videá z incidentu, informuje TASR na základe správy agentúr AFP a DPA.

Zoskupenie Just Stop Oil vo vyhlásení uviedlo, že dvaja demonštranti na protest proti fosílnym palivám hodili na obraz dve plechovky s rajčinovou polievkou a požadovali, aby britská vláda pozastavila všetky nové ropné a plynové projekty. K incidentu došlo o 11.00 h miestneho času (napoludnie SELČ), spresňuje AFP.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU

— Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022