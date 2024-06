Aktivisti zafarbili na oranžovo súkromné lietadlo Taylor Swift: „Krajina je v troskách. Musíme sa spojiť,“ odkazujú

Po tom, ako skupina Just Stop Oil „vyzdobila“ anglický Stonehenge, postriekali aj súkromné lietadlo speváčky Taylor Swift.

20. júna tohto roka sa dve aktivistky dostali na súkromné letisko Stansted na severovýchode od Londýna po tom, ako prepílili plot. Jedna z nich oranžovým práškom postriekala lietadlo.

🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT’S LANDS

🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13‚s jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.

