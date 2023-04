Ako z hororu: Muž vo svojom dome objavil tajomné dvere, o ktorých nevedel. Neuveríte, čo za nimi našiel

Mnohí by si mohli povedať, že podobné veci sa dejú len v hororových filmoch. Opak ale býva niekedy pravdou. Príkladom je jeden z používateľov sociálnej siete Reddit, ktorý sa v jednom z vláken pochválil fotografiou dverí vo svojom dome, o ktorých nemal ani poňatia, že sa tam nachádzajú.

Život muža s prezývkou BlurghUsername, ktorý svoje pravé meno na sociálnej sieti Reddit neprezradil, sa stal doslova hororovým filmom. Po tom, čo sa nasťahoval do nového domu, začal s jeho vypratávaním. Pri prácach v pivnici ale objavil niečo, čo by nechcel objaviť nikto z nás. Tajomné dvere, ktoré neviedli von a on o nich absolútne nič nevedel, píše web LAD Bible.

Čo sa ukrýva za tajomnými dverami?

S fotografiou sa muž pochválil na spomínanej sociálnej sieti, pričom dodal, že predchádzajúci majiteľ mu o miestnosti nič nepovedal a navyše, dvere boli zakryté starou regálovou policou. Ak by ju neodkryl, tak ani nevie, že tam nejaké dvere sú.

No čo sa za dverami nachádza? Tak to je vec, ktorá zaujímala nielen ostatných používateľov Redditu, ale, pochopiteľne, aj samotného majiteľa nehnuteľnosti. Na prekvapenie všetkých sa ale nikto odpovede nedočkal. Muž sa totiž rozhodol dvere, ktoré zdanlivo nikam nevedú, neotvoriť. A mal na to prostý dôvod.

Na to, aby ich otvoril, videl až príliš veľa hororov

Ako poznamenal, k dverám sa ani za svet nechceli priblížiť ani jeho psy, takže akosi vytušil, že nebude dobré sa za ne pozerať. Dodal, že videl príliš veľa hororov na to, aby ho to zaujímalo, čo pochopili aj ostatní používatelia Redditu.

Samozrejme, veľa ľudí muža podporovalo v tom, aby dvere otvoril, no aktuálne nie je známe, či tak napokon aj urobil. Od mnohých ale dostal ponuky, že dvere otvoria zaňho.

„Toto je absolútne mučivé. Ako sa ti spí v noci s vedomím, že máš v dome dvere, ktoré nikam nevedú? Vzchop sa, zapni live stream a otvor ich!“ nabádal ho jeden.

„Čo keby sa niekoľkí z nás z internetu rozhodli prísť ich za teba otvoriť. Ak ma niečo horory naučili, tak je to to, že nemôžeme všetci zomrieť a skupiny sú väčšinou nezraniteľné,“ napísal ďalší.

Už 4 roky nikomu nič neodpísal

Desivosti na tom všetko pridáva fakt, že muž pridal na Reddit len tento príspevok a odvtedy sa neozval. To bolo pred štyrmi rokmi. Nikto tak nevie, či dvere napokon otvoril a čo za nimi našiel. Mnohí humorne poznamenali, že je dosť možné, že dvere otvoril a umrel.

No kým BlurghUsername záhadu ostatným nerozlúskol, iní používatelia áno. Viacerí v príspevku totiž v komentároch uviedli, že podobné miestnosti v starých domoch fungovali ako akási technická miestnosť. Väčšina domov mala vlastnú studňu s čerpadlom a presne toto sa podľa mnohých nachádza aj za dverami na fotografii – miestnosť, ktorá bola využívaná na takéto účely.