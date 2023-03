Ako z filmu Terminál: Rus už 4 mesiace žije na juhokórejskom letisku. V krajine ho nechcú, doma by ho čakal krutý osud

Muž, ktorý vystupuje pod falošným menom Dmitry, už takmer 5 mesiacov žije na juhokórejskom letisku. Pokúsil sa uniknúť pred mobilizáciou, spolu s ďalšími mužmi odmietol bojovať vo vojne na Ukrajine. Južná Kórea mu ale status utečenca udeliť nechce a domov sa vrátiť nemôže.

Ako informuje CNN, na juhokórejskom letisku je 30-ročný Dmitry takpovediac uväznený už takmer 5 mesiacov. Je jedným z piatich mužov, ktorí hľadali v tejto krajine útočisko. Juhokórejské ministerstvo spravodlivosti im ale odmietlo udeliť status utečencov. Do Ruska sa ale vrátiť taktiež nemôžu. Neostalo im preto nič iné, len ostať na letisku a čakať.

Žijú len z toho, čo im dá imigračné oddelenie. Dmitry a ďalší muž mohli tento týždeň letisko prvýkrát opustiť a ísť do vládneho prijímacieho centra pre imigrantov. Ďalší traja muži musia ostať na letisku aj naďalej. Zatiaľ nie je jasné, prečo sa rozhodli požiadať o pomoc práve Južnú Kóreu a nepokúsili sa odísť do inej krajiny.

“It would be great if I could return home to Russia,” Dmitry said. “That would mean everything that’s going on would have ended, so the sooner the better.” https://t.co/lynhEfnPUc

