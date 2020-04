Ako vyzerá život pápeža? Nová hra Pope Simulator vás dostane do kože Svätého Otca

Zdá sa, že tvorom počítačových hier nie je nič sväté. Po tom, čo bola koncom minulého roka vydaná hra, v ktorej sa z vás stal samotný Ježiš a vašou úlohou bolo robiť zázraky, premieňať vodu na víno či liečiť ťažko chorých, prichádza tento rok ďalšia náboženská novinka. V tejto sa stanete Svätým Otcom.

Zrejme nikto nikdy nepremýšľal nad tým, aké by to vlastne bolo, keby sme boli pápežom. Samozrejme, s výnimkou tvorcov nového simulátora, ktorý podľa portálu Unilad v podobe počítačovej hry už čoskoro vyjde.

Bojujte za mier v roli pápeža

Pope Simulator je jedinečná možnosť, ako sa aspoň prostredníctvom virtuálnej reality môžete aj vy na pár (herných) hodín stať Svätým Otcom a robiť všetko to, čo robí on – prihovárať sa veriacim zo slávneho vatikánskeho balkónu, slúžiť sväté omše, či voziť sa v papamobile a nielen to.

„Realistický simulátor pápežského života – čeľte problémom moderného sveta z pohľadu hlavy cirkvi. Robte rozhodnutia, ktoré budú mať vplyv na osud ľudstva, podporujte davy ľudí. Plánujete strategické kroky cirkvi prostredníctvom verných vyslancov či svoje cesty po svete. Bojujte za mier,“ uvádza sa v oficiálnej synopse novej počítačovej hry.

Samozrejme, plne rozumieme akýmkoľvek rozpačitým názorom a myšlienkam, dokonca aj prípadným sarkastickým poznámkam na adresu nového simulátora. Nepochybne ide o bizarný námet, ale podobne „strelených“ vecí možno vo svete počítačových hier nájsť kvantá. Z hľadiska grafiky to aspoň podľa prvých zverejnených záberov nevyzerá vôbec zle. Hráči budú musieť prejsť rôznymi levelmi, pričom konať dobro ani v hre nie je len tak – aby ste mohli načerpať čo najviac síl, spravíte tak, že sa s postavou v hre pomodlíte. Celkom originálne, nie?

Dátum vydania neznámy

Dátum vydania novinky Pope Simulator zatiaľ známy nie je, na Steame však už svieti hláška, že sa jej dočkáme čoskoro. Iné ale hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Ultimate Games S.A. Mateusz Zawadzki, ktorá za novinkou stojí. Podľa toho sú práce na samotnej hre vo veľmi skorej prípravnej fáze a trailer bol do sveta vypustený najmä kvôli predstave, čo má herné štúdio v pláne. „Pope Simulator je s istotou jedinečným projektom, ktorý demonštruje vážny prístup k tejto téme,“ prezradil magazínu Unilad Zawadzki.

Na okúsenie pápežského života si tak ešte chvíľu budeme musieť počkať. Zatiaľ ale môžete trénovať napríklad na živote Ježiša Krista.