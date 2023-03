Ako vo filme Vykúpenie z väznice Shawshank: Väzni sa dostali na slobodu vďaka zubnej kefke, chytili ich kvôli banalite

Na prvý pohľad nereálne, no v skutočnosti už viackrát odskúšané metódy útekov z väzenia sa uplatňujú nielen na filmovom plátne. Najnovšie zaujal prípad zo Spojených štátov amerických, kde sa dvojica spoluväzňov dostala na slobodu, no užili si ju len krátko, keďže ich dolapili pri ozaj chúlostivej situácii.

Arley Nemo a John Garza boli do 20. marca spoluväzni v ústave na výkon trestu v Newporte v štáte Virginia. V noci však svoju celu opustili a dali sa na útek. Von sa dostali štýlom, aký je známy maximálne z ikonického filmu Vykúpenie z väznice Shawshank (The Shawshank Redemption), píše Unilad.

Pocit slobody okúsili obaja muži po tom, čo si pomocou zubnej kefky a kovovej lyžice „vyvŕtali“ dieru do steny. Územie väznice opustili po tom, čo preliezli vysoký betónový múr. V tej chvíli boli voľní a ak by to malo byť ako v nejakom filme, pravdepodobne by sa rozdelili a snažili v čo najkratšom čase dostať čo najďalej od väzenia.

Dali sa na útek, ale najprv sa museli najesť

Napriek tomu, že chlapi si dokázali trpezlivo a precízne vybudovať otvor cez stenu, v taktike úteku mierne zlyhali. Necelých 7 hodín po úteku ich totiž dolapili. A neboli ani príliš ďaleko, nie to aby sa nejakým rafinovaným spôsobom ukrývali.

Obaja totiž sedeli v známej americkej palacinkárni IHOP, ktorá ponúka široký výber lahodných typických nadýchaných palaciniek.

Políciu privolal zamestnanec prevádzky, ktorá sa nachádza asi 10 kilometrov od väznice. Šerif z Newportu tak už pred 4:30 ráno v utorok na svojom instagramovom profile oznámil, že muži sú späť za mrežami, kde po poslednom výlete pravdepodobne ostanú ešte dlhšie, než pôvodne mali.