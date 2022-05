Ako sa ťaží drevo v Kanade? Úspešný dokumentárny seriál prichádza na televízne obrazovky

Na úspešný dokumentárny seriál Záchranári na diaľnici 401 nadväzuje seriál Drevorubači z Mud Mountain. Prvú sériu predstaví práve televízna stanica Viasat Explore.

Dej je zasadený do majestátneho pohoria Britskej Kolumbie, kde veľa mužov zvábených vysokými platmi, podstupuje dennodenne riziko, pri ktorom je ich úlohou dostať obrovské kmene stromov dole do údolia. Celkovo ťažba a znášanie dreva patria k najnáročnejším a najnebezpečnejším profesiám na svete. Jedni tých nebojácnych sú Craig LeBeau a jeho brat Brent, ktorí sú hlavnými hrdinami Drevorubačov z Mud Mountain. Nikto sa pri ťažbe dreva neodváži ísť vyššie a hlbšie do lesa ako práve oni.

Bratia LeBeauovi operujú so svojou firmou Lebeau Brothers Logging v oblasti nazývanej Shuswap Highlands, ktorá sa nachádza medzi Pobrežnými a Skalnatými horami v oblasti Britskej Kolumbie. Ide o oblasť s vysoko hodnotným stavebným drevom. V zime, keď ich činnosť mapuje televízny štáb, ťažia približne na 20 miestach súčasne.

Táto práca nie je nič jednoduché

Títo chlapi, obzvlášť v zimnej sezóne, musia čeliť snehovým víchriciam, poruchám strojov ako aj nehodám na svahoch hôr. A navyše je to hra o čas, pretože na jar spletitú sieť horských cestičiek a ciest zaplaví blato z topiaceho sa snehu a to už je ťažba prakticky nemožná.

A vlastne už samotný názov hory Mud Mountain znamená „bahnitá hora“, výstižnejšie pomenovanie nemohla dostať. Túto zimu Craig aj Brent vedú svoj životný zápas. Brentovi sa v poslednej dobe príliš nedarilo a Craig zase stavil milióny dolárov na ťažbu v prudkých úbočiach, čo je samozrejme ešte nebezpečnejšie ako „tradičná“ ťažba dreva. Hneď v prvých dieloch riešia obaja bratia a ich tímy rôzne nehody, ktoré sa im stavajú do cesty a preto o dávku napätia núdza nebude.

Tento seriál je zaujímavý aj niečím iným. Bratia, ktorí sú už treťou generáciou drevorubačov v ich rodine, boli približne desať rokov rozhádaní. Ale vďaka nepriaznivému počasiu, sérii neúspechov, ako aj prepadu celého odvetvia, zakopali medzi sebou vojnovú sekeru.

Ide viacmennej o spinoff obľúbených doku-seriálov Diaľnica vedúca peklom a Záchranári na diaľnici 401, ktorý využíva fakt, že štáb pod vedením výkonného producenta Marka Millera sa stretol s viacerými zaujímavými kamionistami v priebehu natáčania a naši drevorubači boli jednými z nich.

Cesty, ktorými brázdia títo drevorubači sú len dočasné a často si ich budujú oni sami. Nebezpečie spočíva nie len v tom, že sa nákladiaky môžu pokaziť, ale môžu tiež skĺznuť z kopca a prevrátiť sa. A odťahovú službu si tu jednoducho nezavoláte.

To však nie je jediné nebezpečie, ktoré číha na tím. V horách sa pohybujú medvede, pumy a šelmy, ale oni do toho tak či tak idú. Milujú výzvy a možná ich k ťažbe dreva na Mud Mountain láka rovnaká vec, ktorá láka iných dobrodruhov na Yukon alebo na Aljašku. Na mysli máme ten neskutočný pocit nezávislosti.

Aby ste si ale nemysleli, že sú drevorubači nejakí kovboji, ktorí berú a nedávajú nič späť, je to práve naopak. Za každý vyťažený strom vysadia štyri až šesť ďalších. Pro Craiga patrí kontrola vysadeného lesa k najviac stresujúcim náplniam práce, čo ak sa nové stromy neuchytia?

Nový dokumentárny seriál Drevorubači z Mud Mountain si budete môcť pozrieť na televíznej stanici Viasat Explore, a to v premiére od štvrtka 30. mája 2022 o 20:00.