Ako prvý organizoval výlety aj pre obyčajných ľudí. Thomas Cook stál na začiatkoch turizmu

V dnešnej dobe sú all inclusive dovolenky alebo výlety sprostredkované cestovnými kanceláriami s rôznym servisom úplne bežným spôsobom cestovania pre ľudí z celého sveta. Ich počiatky siahajú do roku 1841, kedy jednou skupinou milovaný a druhou nenávidený Thomas Cook začal usporadúvať jednodňové výlety vlakom. Postupne vybudoval jednu z najväčších cestovných kancelárií na svete a stvoril turistický priemysel.

Vznik Cookovho nápadu úzko súvisel s danou dobou, v ktorej museli ľudia tvrdo drieť a pracovať a svoje namáhavé dni zakončovali utápaním sa v alkohole. Náročnú prácu v baniach alebo továrňach museli vykonávať aj deti a mladiství už od svojho útleho veku.

S tým súvisela závislosť na alkohole, ktorú sa snažili riešiť pomocou sedení, na ktorých sa zúčastňoval aj Cook. So svojím povolaním kazateľa videl biedu a chudobu ľudí na vlastné oči a rozhodol sa im pomôcť vymýšľaním rôznych aktivít, ktoré by sa stali alternatívou pri pití alkoholu.

Cesta na protialkoholické sedenia

Nápad vydať sa na sedenie z Market Harborough do Leicestra priniesol okamžitý záujem. Lákadlom bola najmä spiatočná cesta vlakom za jeden šiling. Cooka hnala za svojím cieľom vôľa urobiť osvetu v spoločnosti. Vďaka obrovskému úspechu už v roku 1845 usporadúval svoju prvú komerčnú cestu z Leicesteru do Liverpoolu a o rok neskôr sa vďaka Cookovi mohlo 350 turistov vybrať na cestu po Škótsku.

Zo začiatku mu nešlo o finančný zárobok a jeho úmysly boli čisto dobročinné. Za niekoľko rokov si však vybudoval povesť cestovateľa organizátora, ku ktorému sa schádzalo čoraz viac ľudí zo strednej a nižšej triedy. Práve Cook totiž priniesol spôsob, vďaka ktorému môžu cestovať nie iba bohatí, ale takmer úplne všetci. To sa, samozrejme, vyššej vrstve nepáčilo. Na svojich obľúbených miestach a plážach totiž stretávali aj „obyčajných“ robotníkov z továrne či baníkov.

Okamžitý obrovský záujem o Cookove organizované výlety

Z prvotného dobrého úmyslu pomôcť ľuďom závislým na alkohole, vznikol obrovský turistický biznis v takej forme, ako ho poznáme dnes. Postupne vlakovú dopravu rozšíril aj o lode a lietadlá a jeho značka získala svetový charakter.

Už v roku 1951 zažil Cook obrovský boom. Podarilo sa mu vypraviť 150-tisíc ľudí na exkurziu Svetovej výstavy v Londýne. V roku 1955 organizoval cestu cez Brusel, Kolín a Štrasburg do Paríža, v ktorej poplatok okrem samotnej cesty zahŕňal aj ubytovanie či stravovanie. To sa stalo ako vôbec po prvýkrát v histórii.

V roku 1865 vybudoval svoju prvú kamennú cestovnú kanceláriu so sídlom v Londýne, v podstate so všetkým a v podobe, ako poznáme cestovné kancelárie aj dnes. Neskôr začal spolupracovať so svojím synom Johnom Masonom Andrewom Cookom a ich spoločná firma dostala názov Thomas Cook & Son.

Najprv Anglicko, potom Európa a nakoniec celý svet

Cookovci postupne rozširovali aj ponúkané destinácie. Kým na začiatku išlo predovšetkým o anglické mestá, postupne prešli do celej Európy a v roku 1869 zorganizovali prvú cestu do Egypta a Palestíny. Neskôr zožali mimoriadny úspech aj v Spojených štátoch amerických a ich firma získala úspešnosť v celosvetovom meradle. Zašli tak ďaleko, že medzi rokmi 1872 až 1873 usporiadali cestu okolo sveta za 222 dní.

Po smrti Thomasa Cooka prešla spoločnosť do vlastníctva jeho syna Johna Masona Andrewa. Sieť cestovných kancelárií z dielne Cook si získali dlhoročnú tradíciu a v roku 2001 sa stali súčasťou nemeckej spoločnosti, ktorá zmenila jej názov na Thomas Cook AG. Osudný pre ňu však bol rok 2019, kedy po neuveriteľných 178 rokoch musela v dôsledku úpadku zrušiť státisíce dovoleniek a spoločnosť skrachovala.

V dnešnej dobe sa cestovatelia delia na dve skupiny. Jedna sa snaží cestovať autentickejšie a vyhýbať sa rezortom, no druhá ide po stopách Thomasa Cooka a siaha pri svojich dovolenkách po cestovných kanceláriách. Jeho krok a nápad je teda značne citeľný aj dnes.

