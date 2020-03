Ako pracovať z domu a nezblázniť sa? Týchto 5 bodov by ste mali dodržať, radia odborníci

Ochránime tak nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojich blízkych. Každý, kto môže, preto pracuje z domu, aby seba a svoje okolie vystavoval čo najmenšiemu riziku nákazy koronavírusom. Práca z domu však nie je vždy taká jednoduchá, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ako teda pracovať z domu a nezblázniť sa?

Vzhľadom na to, ako rýchlo sa koronavírus šíri svetom, čoraz viac zamestnávateľov svojich zamestnancov žiada, aby nejaký čas pracovali z domu. Môže sa zdať, že tzv. home- office je splneným snom. Nemusíte nikam cestovať, vyhnete sa šumu v preplnenej kancelárii a možno počas práce stihnete pár dielov seriálu navyše alebo dokonca jarné upratovanie. Nie je to však vždy také príjemné, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Po chvíli začne človek pociťovať osamelosť a miestnosť, v ktorej pracuje, je zrazu akási primalá. Navyše, nejeden človek má problém stanoviť si doma hranice, určiť si od kedy do kedy bude pracovať a potom sa pravidiel aj držať.

Portál CNN preto prichádza s niekoľkými radami, ktoré vám pomôžu prácu z domácnosti úspešne prežiť bez toho, aby ste počas toho prišli o rozum. Ako na to?

Nezabúdajte na pravidelné prestávky

Nech pracujete kdekoľvek, nikdy nepracujete súvisle osem hodín. Každý potrebuje prestávku na obed, prípadne na kávu. Občas sa zas stane, že sa zarozprávate s kolegami. Tak isto sa môžete zariadiť aj doma. Stanovte si rozvrh, v rámci ktorého si urobíte niekoľko kratších prestávok, počas ktorých sa s niekým porozprávate, dáte si niečo pod zub alebo si zalejete kávu. Ak nebudete počas pracovnej doby 10 minút pracovať, neznamená to, že nie ste produktívni. Práve naopak, správne rozvrhnuté prestávky môžu produktivitu nakopnúť tým správnym smerom. Navyše, k práci sa vrátite s inou perspektívou, ktorá vám môže pomôcť vyriešiť niektoré problémy efektívnejšie.

Nájdite si to najlepšie miesto

Ak nepracujete z domu pravidelne, môže chvíľku trvať, kým si na prácu v domácom prostredí zvyknete. Je preto dôležité, aby ste si v rámci domova našli miesto, kde sa vám bude pracovať najlepšie. Navyše, na rôzne činnosti si môžete nájsť rôzne miesta. Napríklad, ak potrebujete vyriešiť nejaký problém, nájdite si tichý kútik. Ak potrebujete odpovedať na maily, vybehnite na balkón. Nezabúdajte však aj na zóny, kde je práca takpovediac zakázaná. Napríklad, nie je príliš dobrý nápad pracovať z postele. Posteľ je miesto, ktoré by sa nám malo spájať najmä s kvalitným odpočinkom.

Využívajte čas rozumne

Súčasťou času, ktorý nepriamo strávime prácou, je aj presúvanie sa za prácou. Ak pracujete z domu, tento čas si môžete ušetriť, neznamená to však, že počas neho musíte pracovať. Venujte sa napríklad rodine, rozhýbte sa alebo si prečítajte niečo zaujímavé.

Stanovte si hranice

Pracovať z domu neznamená, že musíte pracovať viac alebo naopak menej. Stanovte si hranice a jasne si ich dohodnite aj s vedením a s kolegami. Keď tak váš pracovný čas skončí, môžete bez výčitiek svedomia vypnúť počítač a emaily otvoriť až na ďalší deň ráno. Váš pracovný čas by mali rešpektovať nielen kolegovia či klienti, ale aj ostatní členovia domácnosti. To je neraz tá najnáročnejšia časť, najmä v časoch, keď sú pozatvárané nielen kancelárie, ale aj školy.

Nezabúdajte na socializáciu

Ak pracujete z domu, nestretnete len tak na chodbe kolegu a nepredebatujete s ním víkendové plány či dobrý film, ktorý ste nedávno videli. Introvertom to môže vyhovovať, nejednému z vás však môžu tieto náhodné interakcie chýbať. Na socializáciu by sme však zabúdať nemali, aj keď musíme byť trochu vynaliezavejší, aby sme ju z domu zrealizovali. Aby ste sa vyhli pocitu osamelosti, dohodnite si s kolegami pravidelnú komunikáciu, v rámci ktorej môžete prediskutovať pracovné výsledky, ďalšie postupy, ale pokojne aj odporúčania na filmový víkend.

So zvládaním karantény vám okrem iného môže pomôcť aj Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie. Tá prostredníctvom Facebooku spúšťa výzvu, v rámci ktorej každý deň uverejní aktivitu, ktorej sa môžete mimo pracovného času stráveného doma venovať. V čase karantény je totiž dôležité starať sa aj o svoje psychické zdravie a psychohygienu.