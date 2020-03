Zdarma alebo za pár eur. 5 webových stránok kde nájdete kvalitné počítačové hry, ktoré vás zabavia na celé hodiny

Prísne bezpečnostné a preventívne opatrenia zastavili život stovkám tisíc obyvateľov Slovenska, desiatkam miliónom ľudí v celej Európe. Ak máme v ťažkých časoch hľadať nejaké pozitíva, môžeme si povedať, že ostať v karanténe je dnes pohodlnejšie ako kedykoľvek predtým. Možnosti, ako tráviť voľný čas z pohodlia domova, sú prakticky nevyčerpateľné, v najbližších dňoch vám budeme prinášať tipy zo všetkých možných oblastí. Dnes teda o počítačových hrách, ktoré možno hrať celkom zdarma alebo len pár eur.

Nie je to najzdravšia aktivita, ani najprínosnejšia, aj tu však platia výnimky a zahrať si môžete aj videohry, ktoré vás niečo naučia, poprípade pri nich budete vykonávať aj fyzickú aktivitu. Všetko je o vašom subjektívnom výbere. Ak máte doma hraciu konzolu Xbox či PlayStation oboznamovať vás s tým, ako sa dostanete k hrám je zrejme zbytočné. Širšie možnosti ponúka počítač. Kde teda zohnať plnohodnotné hry zdarma alebo len za pár eur, pri ktorých môžete stráviť aspoň niekoľko hodín počas najbližších dní a týždňov?

Microsoft Store

Jednou z najjednoduchších možností ako sa dostať k hrám a aplikáciám zdarma, je Microsoft Store. Nájsť tu možno množstvo hier zdarma, zväčša, samozrejme, ide o jednoduchšie a slabšie prepracované videohry, demá či kartové hry. V Microsoft Store ale nájdete aj platenú sekciu, kktorá už ponúka známe tituly ako GTA, Age of Empires či Call of Duty. Ak ste však ochotní minúť na videohru niekoľko eur, odporúčame využiť niektorú zo služieb v nasledujúcich odstavcoch, ktoré ponúkajú výraznejšie zľavy. Mimochodom, v Microsoft Store nájdete okrem hier aj niekoľko šikovných aplikácií, pri ktorých môžete stráviť ďalšie hodiny (napr. úprava fotografií, či maľovanie pre deti). Vlastnú obdobu Microsoft Store ponúka aj Apple v podobe AppStore.

Steam

Azda najznámejšou online platformou v oblasti počítačových hier je služba Steam. Po jednoduchej registrácii (zdarma) a stiahnutí klientského softvéru získavate prístup k nevyčerpateľnému množstvu videohier. Nájdete tu tie najnovšie, ale aj klasiky, ktoré si pamätajú už len staršie ročníky. Veľkou výhodou je veľká ponuka hier zdarma, medzi ktorými nájdete aj niekoľko kvalitných kúskov, pri ktorých viete stráviť aj dlhé hodiny.

Ďalšou veľkou výhodou Steamu je pravidelná ponuka zliav a výpredajov. Vďaka tomu si môžete cez túto platformu zakúpiť kvalitnú hru v hodnote desiatok eur niekedy aj za jednocifernú sumu. Počas výpredajov na Steame padajú ceny o 60, 70 aj 80 %. Aktuálne sú v zľavovej ponuke napríklad stratégie zo série Civilization, ktoré možno zaradiť do kategórie inteligentných videohier, ale napríklad aj obľúbená klasika akou je napríklad Mafia.

Origin

Ďalšou možnosťou je služba spoločnosti Electronic Arts s názvom Origin. Funguje na podobnom princípe ako Steam, cez webovú stránku sa zdarma zaregistrujete, stiahnete si aplikáciu do svojho zariadenia a potom už len vyberáte, ktorá hra by vám mohla skrátiť čas strávený v bezpečí domova.

Aj na službe Origin nájdete niekoľko kvalitných hier celkom zadarmo, opäť však platí, že viac zábavy získate, ak ste ochotní pár eur zaplatiť. Podobne, ako v predchádzajúcom prípade, aj Origin ponúka pravidelné zľavy a výpredaje, kedy je možné získať celosvetovo známu videohru za výbornú cenu. Hry sú síce drahšie, tituly ako The Sims, FIFA, Need for Speed či Battlefield patria k hernej klasike, za ktorú sa zaplatiť oplatí. Všetky spomínané sú aktuálne vo viac ako 50 % zľavách.

GOG

Menej známou je webová stránka pôvodne poľskej spoločnosti GOG.com (Good Old Games). Webová platforma ponúka obrovské množstvo videohier prevažne na Windows, ale aj Mac či Linux. Aj na GOG nájdete výhodné výpredaje a zľavy, počas ktorých môžete mať šťastie na kvalitnú videohru za smiešnu sumu. Za pozornosť môže aktuálne stáť napríklad vesmírna stratégia Stellaris v 75 % zľave alebo obľúbená séria Europa Universalis. Ak však chcete byť minimalista, stačí si vo vyhľadávaní zvoliť filter na hry napríklad pod 5 eur. Nejaké hry ponúka GOG aj zdarma, času je teraz dosť, stačí len vyskúšať.

Itch.io

Ak patríte medzi veľkých fanúšikov alternatívnych a indie videohier, stránka itch.io bude pre vás hotovou lahôdkou. Celkom zadarmo tu nájdete viac ako 210-tisíc hier najrôznejších žánrov. Netreba zabúdať, že ide o webovú stránku združujúcu indie videohry, teda tvorbu jednotlivcov alebo malých programátorských tímov. Hry sú preto jednoduchšie, menej prepracované a menej náročné na grafiku. V priebehu nasledujúcich dní a týždňov by ste si ale medzi nimi určite mohli nájsť svojho favorita, ktorý vás v prípade núdze zabaví aspoň na niekoľko desiatok minút.

Ak však na počítačové hry veľmi nie ste no aj tak by ste sa radi zabavili, vyskúšať môžete našu sekciu kvízov. Nájdete ich tu viac ako 300 a to na všetky možné témy a oblasti.