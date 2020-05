Ako dobre poznáte rímske čísla? Tento kvíz by mal zvládnuť každý, kto absolvoval matematiku základnej školy

Vo svete sa používajú na počítanie a vyjadrovanie hodnôt najmä arabské čísla. Avšak antickí Rimania takisto počítali, no na zápis hodnôt používali pomerne nemotorný zápis pomocou písmen. Veľkou nevýhodou rímskych čísiel je to, že nemajú nulu. Kvôli tomu je počítanie náročnejšie a to sa sťažuje najmä pri vyšších hodnotách. Napriek tomu sme sa ich učili na základnej škole, keďže rímske čísla sa využívajú aj dnes, najmä pri označovaní strán v knihách, kapitol a podobne. Ako dobre si ich pamätáte?

