Ako deti sa zoznámili na natáčaní a dnes sú z nich manželia. Herci z ikonickej Školy ro(c)ku sa vzali, takto si ich pamätáte vy

Zabudnúť na ikonický film z roku 2003 je prakticky nemožné. Nielenže v ňom ľudia spoznali Jacka Blacka, ako rockera, ktorý to vie poriadne rozbaliť, ale detské obsadenie predviedlo taký výkon, že diváci boli priam nadšení z ich vystúpenia. Mnohí z nich sa pritom venujú herectvu či hudbe dodnes.

Keď už hovoríme o tom, čo je s týmito detskými hviezdami dnes, rozhodne sa nedá opomenúť, že Caitlin Hale a Angelo Massagli, ktorí sa stretli na natáčaní Školy ro(c)ku, sú oficiálne svoji. V kultovej komédii, kde sa z neúspešnej rockovej hviezdy stane suplujúci učiteľ, ktorý premení partiu študentov na rockovú kapelu, si Caitlin zahrala Martu, jednu zo speváčok, a Angelo zas Frankieho, člena ochranky.

Preskočila medzi nimi iskra

Angelo Massagli si dodnes spomína na prvé stretnutie s Caitlin Haleovou na konkurze do filmu v New Yorku. „Povedal som si: ‚Páni, to dievča je naozaj, ale naozaj niečo výnimočné,‘“ povedal v rozhovore pre Independent.

Hoci si tak herci zo Školy ro(c)ku počas nakrúcania okamžite padli do oka a zostali v kontakte prostredníctvom skupinového chatu, až v roku 2018 – keď Caitlin aj Angelo náhodou študovali na Floride – preskočila tá skutočná iskra. Jeden obed, kedy sa stretli, aby si zaspomínali na staré časy, všetko zmenil a pár sa dal dokopy.

Po svojom debute na veľkom plátne pritom Caitlin aj Angelo od herectva odstúpili. Caitlin teraz pracuje ako ultrazvuková technička na gynekológii a pôrodníctve, zatiaľ čo Angelo je právnik pre TikTok, informuje portál Brightside.me.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Caitlin Hale, RDMS (@caitlinmhale)

Caitlin a Angelo sa zasnúbili v roku 2023 a svoje „áno“ si povedali 4. januára tohto roku v sídle Park Château Estate & Gardens v East Brunswick v New Jersey. Okrem toho, že ich svadba bola spojením dvoch hviezd z kultového filmu, sa však stalo niečo rovnako výnimočné. Entertainment Weekly totiž uviedol, že na oslavu prišlo niekoľko členov hereckého obsadenia vrátane Briana Falduta, Joeyho Gaydosa Jr., Reyesa, Roberta Csaia, Maryam Hassan, Aleishy Allen a Colea Hawkinsa.

Kto sa však nemohol zúčastniť, bol herec Jack Black, ktorý mal filmové povinnosti, no dvojicu podporil aspoň na diaľku a venoval jej milé slová.