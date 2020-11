Ako bude vyzerať Slovensko a svet v roku 2100? Aplikácia vám ukáže, ako krajiny ovplyvní klimatická zmena

Jednou z možností je aplikácia s názvom ESD Research. Tá vám ukáže, ako sa do roku 2100 zmení teplota na Zemi, či ako sa zmení množstvo zrážok v jednotlivých krajinách.

Ako bude vyzerať svet v roku 2100?

Ako informuje portál Daily Mail, nová aplikácia ľuďom umožňuje z novej perspektívy preskúmať to, ako na svet vplývajú klimatické zmeny a ako môže situácia v jednotlivých krajinách vyzerať v roku 2100. Aplikáciu s názvom ESD Research si môžete stiahnuť do mobilu bezplatne, a to prostredníctvom Google Play alebo App Store.

Dáta týkajúce sa teplôt a množstva zrážok získava aplikácia zo šiestich rôznych globálnych výskumných centier. Na základe nich sú vytvorené ukážky toho, ako budú krajiny vyzerať v budúcnosti, ak sa budú držať Parížskej dohody z roku 2015. Tá hovorí, že globálne otepľovanie by sa malo udržať pod hranicou 2°C, ideálne však pod 1,5°C, píše portál Consilium.

V ďalšej časti aplikácie si môžete pozrieť napríklad to, ako na situáciu na Zemi môžu vplývať emisie. Stačí, ak v aplikácii zadáte, ktorú krajinu si chcete pozrieť a dostanete na výber niekoľko možností. Môžete sa pozrieť, ako to v danej krajine vyzerá teraz, ale aj to, ako to bude vyzerať v roku 2070, 2090 či v roku 2100.

Globálne otepľovanie ohrozuje miliardy ľudí

Aplikáciu vytvorila spoločnosť EarthSystemData v spolupráci s výskumným centrom Tyndall Centre for Climate Change Research. V jedinej aplikácii je spracovaných množstvo údajov, výskumníci sa totiž nezaoberajú len tým, ako vplývajú na globálne otepľovanie emisie, podrobne skúmajú aj vplyv množstva ďalších faktorov, ako sú napríklad údaje týkajúce sa zdravia či príjmu obyvateľov jednotlivých krajín.

Odštartovanie aplikácie padlo na rovnaký víkend, kedy bola pôvodne naplánovaná aj klimatická konferencia v Glasgowe pod taktovkou OSN. Na tej mali krajiny rokovať o tom, ako postupovať ďalej a ako množstvo emisií znížiť. Konferencia však napokon musela byť preplánovaná na november budúceho roka.

Výhodou aplikácie je, že poskytuje zrozumiteľné informácie bez toho, aby boli ovplyvnené politikou alebo nejakou kampaňou. Zdá sa totiž, že ľudia sú si klimatických zmien vedomí, diskutuje sa však o nich pomerne málo a to napriek tomu, že globálne otepľovanie už nie je len teóriou, ale je viditeľné aj v realite. Dôkazom sú neúnosné horúčavy či obdobia sucha, ktoré vedia krajiny potrápiť.

Ak sa v súčasnosti situácia nezmení k lepšiemu, do roku 2100 môže globálne otepľovanie vážne ohroziť zdravie miliárd ľudí. Ľudské telo sa v horúčavách už nebude schopné prispôsobiť a následkom prehrievania môže dôjsť ku kolapsu orgánov, vrátane mozgu.