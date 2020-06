Ako bude vyzerať druhá vlna pandémie? Existuje niekoľko modelov, všetko závisí od jedného dôležitého faktora

Najmä Európa v aktuálne dni uvoľňuje opatrenia prijaté na začiatku jari v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Šírenie ochorenia COVID-19 sa jednotlivým krajinám viac či menej podarilo dostať pod kontrolu a život sa na starom kontinente začína pomaly vracať do normálu. Popri rušení opatrení sa však vynára dôležitá otázka. Ako zabrániť druhej vlne pandémie a ak sa to nepodarí, ako vlastne môže vyzerať?

Pandémia nového koronavírusu je, zdá sa, takmer v celej Európe na ústupe. Globálne však naďalej existujú ohniská nákazy, ktoré jasne ukazujú, že vírus nezmizol. Európske krajiny sa však napriek tomu postupne, niektoré viac a iné menej, vracajú do normálneho života. Otázkou pre odborníkov, ale aj vlády ostáva, ako si poradiť s prípadnou druhou vlnou nákazy, ako vlastne bude vyzerať a čo sa dá urobiť pre jej zvládnutie. Na tieto otázky sa v článku portálu The Conversation pokúša odpovedať profesor matematiky a štatistiky z univerzity v škótskom Strathclyde, Adam Kleczkowski.

Príde druhá vlna pandémie koronavírusu? Nemusí, zrejme však príde. Naznačujú to historické skúsenosti z predchádzajúcich pandémií. Druhá vlna Španielskej chrípky bola podstatne horšia ako tá prvá, rovnako bola silnejšia aj druhá vlna chrípky ošípaných v 21. storočí. Kleczkowski vo svojom príspevku hovorí, čo môžeme urobiť, aby sme druhej vlne zabránili a aj to, ako by mohla vyzerať, ak sa jej vyhnúť nedokážeme.

Všetko závisí od reprodukčného čísla

Predpovedať šírenie vírusu je veľmi komplikované, pretože do modelu vstupuje niekoľko faktorov. Zjednodušene však možno povedať, že najdôležitejším je reprodukčné číslo R, ktoré určuje, ako rýchlo sa vírus v populácii šíri. Jednoducho vysvetlené, ak je číslo R väčšie ako 1, počet nakazených stúpa, ak je R menšie od 1, počet nových prípadov klesá. Poraziť pandémiu a jej druhú vlnu teda znamená ovládnuť číslo R.

Kleczkowski vo svojom článku ukazuje a varuje, že aj malá zmena hodnoty reprodukčného čísla môže priniesť mimoriadne silnú druhú vlnu aktuálnej pandémie. Reprodukčné číslo pritom môže vzrásť práve v dôsledku uvoľňovania prijatých opatrení, robiť tak preto treba postupne a pomaly.

Možné scenáre

Nástup druhej vlny by si vyžadoval opätovné prijatie prísnych opatrení. Kleczkowski vo svojom článku upozorňuje na to, že kým na jar spoločnosť pravidlá prijala mimoriadne zodpovedne, únava z obmedzení by po príchode druhej vlny mohla spôsobiť ich nedodržiavanie a cyklický návrat vrcholov pandémie koronavírusu.

Kleczkowski vo svojom článku tiež hovorí o možnom jesennom prekrývaní sezónnej chrípky so šírením vírusu SARS-COV-2. Upozorňuje tiež na to, že vírus môže zmutovať do infekčnejšej podoby, podobne ako sa to zrejme stalo počas pandémie Španielskej chrípky. V takom prípade by sa počet infikovaných ľudí rapídne zvýšil a mohol by až „zatieniť“ vrchol, ktorý dosahuje prvá vlna epidémie.

Podľa profesora matematiky zo škótskej univerzity teraz ostáva najdôležitejšie pozorné sledovanie situácie. Jednotlivé štáty musia podľa neho naďalej pokračovať v čo najintenzívnejšom testovaní, aby dokázali sledovať a potláčať možné nové ohniská nákazy. Krajiny by tiež mali zvážiť a zodpovedne vyvážiť potreby hospodárstva v súvislosti s uvoľňovaním opatrení, ktoré by mohli viesť k opätovnému návratu pandémie. Keďže o kolektívnej imunite zatiaľ hovoriť nemožno, ľudstvo sa musí v najbližších mesiacoch spoliehať na rekordne rýchly vývoj účinnej vakcíny.