Vláda uvoľňuje od stredy ďalšie výrazné opatrenia, otvárajú sa všetky športoviská a akcie do 1000 ľudí od 1. júla

Premiér Igor Matovič už pred týždňom avizoval, že tento týždeň príde k ďalším, väčším uvoľneniam doterajších opatrení. Došlo k tomu na tlačovej konferencii po stretnutí zástupcov Únie fitnesscentier a premiéra. Tí sa rozhodli protestovať zablokovaním diaľnice do Bratislavy voči tomu, že sa fitnesscentrá nezmestili ani do jednej z fáz uvoľňovania.

Šéf exekutívy prízvukoval, že rozhodnutia o uvoľňovaní opatrení sa neodvíjajú od pocitov, ale od odborného názoru kompetentných ľudí – epidemiológov, infektológov, virológov. „Nie sú to z prsta vycucané veci, niečo, čím chceme niekomu cielene ublížiť,“ zdôraznil premiér. Podľa jeho slov bolo veľmi prospešné, že majitelia fitness prevádzok mohli priamo na mieste, okrem predstavení svojich argumentov, počuť aj protinázor.

Aj Pavol Kiseľ z ÚFS označil diskusiu za konštruktívnu. „Som rád, že sme mohli vysvetliť náš pohľad a podať naše vysvetlenie, prečo si myslíme, že v našich prevádzkach možno dodržať všetky podmienky stanovené hygienikmi,“ uviedol Kiseľ. Zároveň zdôraznil apolitickosť celej akcie.

Od stredy sa otvárajú ďalšie prevádzky

Rúška sú vonku povinné už len na vzdialenosť dvoch metroch a na hromadných podujatiach. Vo vnútorných priestoroch sú stále povinné.

Od 3. júna bude minimálna rozlohová plocha vo vnútorných prevádzkach na jedného zákazníka namiesto 15 štvorcových metrov (m2) na 10 m2. V prípade taxíkov sa taktiež mení povinnosť mať fóliou oddelené zadné sedadlá, bude to fungovať na báze dobrovoľnosti. Ruší sa časové obmedzenie pre prevádzky verejného stravovania a takisto sa mení aj počet ľudí za stolom vonku i vnútri.

Hromadné podujatia sa povoľujú od 10. júna s počtom do 500 ľudí, od 1. júla až do konca roka sa môžu organizovať podujatia do 1000 ľudí.

Tak isto sú na Slovensku povolené športové súťažné podujatia. Všetky vonkajšie i vnútorné športoviská budú otvorené od stredy 3. júna. Podmienkou budú dvojmetrové rozstupy alebo 15 metrov štvorcových na zákazníka. Cvičiť sa bude môcť bez rúšok. Využívať bude možné aj šatne či sprchy, povinná bude dezinfekcia. Fitness centrá budú musieť zároveň viesť evidenciu cvičiteľov a sprístupniť ju regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby vedeli v prípade nákazy kontaktovať všetkých, ktorí sa mohli infikovať. Opatrenia sa budú týkať aj plavární.

Otvárajú sa tak isto aj všetky kúpele, wellness, denné stacionáre pre ľudí do 62 rokov. Od stredy sa rušia vyhradené otváracie hodiny v obchodoch pre dôchodcov.

Čo sa týka ubytovania, ruší sa 24-hodinový odstup a povinnosť samostatných sociálnych zariadení na izbe.