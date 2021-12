Aké veľké riziko pre naše zdravie predstavujú umelé potravinárske farbivá? Odborník vysvetľuje, ako to naozaj je

Výskyt včasného kolorektálneho karcinómu (často označovaný aj ako rakovina hrubého čreva) celosvetovo stúpa a to aj u osôb mladších ako 50 rokov. Očakáva sa, že výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka sa do roku 2030 zvýši oproti súčasnosti o 90 až 124 %.

Dôvody tohto nárastu môžeme nájsť v západnej strave. Ide najmä o červené mäso, pridávaný cukor do potravín a vysokospracovávané obilniny. Ak sa pozrieme na stravu obyvateľov USA, tak 60 % príjmu ich stravy tvoria vysokospracované potraviny, ako sú priemyselne vyrábané sladkosti, nealkoholické nápoje či spracované mäso. A práve tieto potraviny sa spájajú so zvýšením rizikom kolorektálneho karcinómu, uvádza portál The Conversation.

Umelá farebnosť nie je dobrá

Jedným z aspektov vysokospracovaných potravín je ich farebnosť. A práve tá znepokojuje profesora Lorneho J. Hofsetha z Univerzity v Južnej Karolíne. Farebnosť vysokospracovaných potravín je aktuálna práve vo sviatočnom období.

Mnohé z farieb, ktoré zafarbujú cukroviny, zákusky, ale aj také bežné produkty, ako je džem, je syntetických. A existujú určité dôkazy, že tieto umelé farbivá môžu v tele spúšťať rakovinotvorné procesy. Profesor Hofseth skúmal účinky týchto syntetických farbív na rozvoj kolorektálneho karcinómu. Aj keď výskum potenciálneho rizika vzniku rakoviny v súvislosti s týmito farbivami iba začína, podľa neho by sme si mali dobre premyslieť, či sa oplatí konzumovať takéto produkty.

Ich cieľ je len jeden – ofarbiť

Umelé farbivá sa používajú iba s jedným cieľom – zabezpečiť, aby jedlo vyzeralo dobre. Prvé farbivá boli vytvorené z uhoľného dechtu koncom 19. storočia. Dnes sa často syntetizujú z naftalénu z ropy, čím sa získa výsledný produkt – azofarbivo.

Samozrejme, výrobcovia môžu používať aj prírodné farbivá, napríklad extrakt z cvikle, mrkvy a podobne, a tieto farbivá majú benefit v tom, že sú dokonca zdravé. Výrobcovia však radšej uprednostňujú syntetické farby, lebo sú stálejšie, žiarivejšie a lacnejšie. V USA je takýchto farbív povolených 9, v Európskej únii je to ešte menej, a to 6.

Baktérie v čreve reagujú s farbivami

A hoci žiadne z umelých farbív nie je klasifikované ako karcinogén, v súčasnosti dostupné výskumy poukazujú na zdravotné riziká, ktoré sú znepokojivé.

Baktérie v črevách napríklad dokážu rozložiť umelé farbivá na molekuly, o ktorých už je známe, že spôsobujú rakovinu. Je však potrebný ďalší výskum o tom, ako mikrobióm reaguje s umelými farbami a ako potenciálne táto reakcia vplýva na rozvoj rakoviny.

Umelé farbivá sa často spájajú s potravinami, ktoré paradoxne konzumujú tí najohrozenejší – deti. Je známe, že detský organizmus vo vývine je zraniteľnejší voči environmentálnym toxínom, takže obava o konzumácii umelých farbív u detí je na mieste. Zatiaľ však na potravinách, kde sa nachádzajú azofarbíva, nájdeme iba upozornenie, že “môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí”.

Je samozrejmé, že niekoľko cukríkov či sladkostí s azofarbivami nespôsobí kolorektálny karcinóm. Avšak dlhodobá konzumácia vysokospracovaných potravín, kde sú umelé farbivá často prítomné, môže.

Riešenie je pritom jednoduché. Treba sa vyhýbať konzumácii vysokospracovaných potravín, jesť čo najviac čerstvých jedál a menej či ideálne žiadne polotovary. Je dôležité tiež čítať zloženia výrobkov a vyhýbať sa tým, kde v zložení nájdete E102, E104, E110, E122, E124, E129. Niekedy tieto éčka bývajú maskované za ich slovné označenia ako Tartrazín, Chinolínová žltá, Žltá SY, Azorubín, Ponceau 4R i Červeň Allura AC.

Mnohí výrobcovia si to uvedomujú a používajú radšej prírodné farbivá. Tých sa nemusíte obávať a síce potravina nebude žiariť pestrými farbami, no aspoň máte istotu, že nekonzumujete niečo, čo sa vám v budúcnosti môže vypomstiť.