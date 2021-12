Na trest smrti čakal 30 rokov, no injekcia ho zabiť nedokázala. Z popravy odišiel živý, zomrel až teraz

Príbeh Doyla Leeho Hamma je mimoriadne zaujímavý, najmä pre súdne systémy, ktoré využívajú inštitút trestu smrti a popravu smrtiacou injekciou. Hamm čakal na okamih, keď pôde na popravu až 30 rokov, no tá sa nepodarila.

V roku 1987 bol Doyle Lee Hamm odsúdený na trest smrti za lúpežné prepadnutie a vraždu motelového recepčného Patricka Cunninghama, uvádza portál IFL Science. Hamm bol narkomanom, ktorý si drogy pichal vnútrožilne a počas toho, ako čakal na výkon trestu smrti, mu bola diagnostikovaná rakovina lymfatického systému a tiež bazalióm, čo je zhubný nádor na koži.

Pokus o popravu

22. november 2018 mal byť posledným dňom života 61-ročného trestanca Hamma. Popravný tím mu niekoľkokrát zapichol infúziu na ľavú a pravú nohu a tiež členky. V jednom momente Hamma prevrátili a udreli mu do zadnej časti nôh, v snahe nájsť žilu. Potom sa mu niekoľkokrát pokúšali zaviesť katéter do slabín, čo však spôsobilo silné krvácanie a bolesť. Poprava bola preto prerušená, uvádza sa vo vyhlásení Hammovho právnika krátko po neúspešnej poprave. Počas nej sa popravný tím snažil až 12-krát vpichnúť infúziu a celý proces trval až tri hodiny.

Podľa právnika mu popravný tím prepichol močový mechúr, lebo Hamm na druhý deň močil krv. “Možno zasiahli aj jeho stehennú tepnu, pretože zrazu vytrysklo veľa krvi,” dodáva.

Prečo sa to neporadilo

Liečba rakoviny u Hamma spôsobila, že jeho žily boli veľmi oslabené. Jediná použiteľná žila bola nájdená na ruke, no tam bolo veľké riziko prasknutia. Podľa právnikov by to nebolo spravodlivé vykonanie trestu, ale mučenie. Právnici so štátom našli dohodu o odložení popravy, aj keď bol Hamm po neúspešnej poprave opätovne umiestnený do cely smrti, kde čakal na ďalší termín.

Celý právny a etický problém napokon vyriešilo 29. novembra Hammovo ochorenie. Dozorca Hammovmu bratovi oznámil, že jeho brat zomrel vo väzení prirodzenou smrťou v dôsledku rakoviny.

“Doyla si budeme pamätať pre jeho veľkorysého a odpúšťajúceho ducha a schopnosť ostať vždy pozitívny aj napriek ťažkým situáciám,” uviedol Hammov právny tím, pričom dodali, že bude chýbať jeho priateľom a rodine.

Aj keď nie je žiadne podozrenie, že by bol Hamm nejakým iným spôsobom pripravený o život, bude vykonaná pitva, ktorá určí presnú príčinu smrti.