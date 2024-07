O tomto miliardárovi ste asi ešte nepočuli: V Hollywoode ho všetci nenávidia, vlastní miestnosť na znásilňovanie

O mužovi menom Alkiviades „Alki“ David sa hovorí ako o najproblémovejšej osobe Hollywoodu. Už viackrát z rôznych dôvodov boli naňho podané žaloby. Aj naďalej ale prekračuje všetky hranice, súd mu nariadil, že za násilie spáchané na ženách musí zaplatiť rekordnú sumu vo výške 900 miliónov dolárov.

Rodina vlastní nemalý majetok

Ako sa dozvedáme z IMDb, Alkiviades Alki David sa narodil v roku 1968 v Nigérii. Je súčasťou rodiny Leventisovcov, ktorá podniká v rôznych oblastiach, vrátane lodnej dopravy či nehnuteľností. Najznámejšia je ale vďaka tomu, že má pod palcom desiatky plniacich závodov Hellenic Bottling Company spoločnosti Coca-Cola, píše web Nimvo.

David je akcionárom skupiny Leventis-David Group. Napriek tomu, že je dedičom veľkej spoločnosti a obrovského majetku, je zároveň aj podnikateľom a rozbehol niekoľko ďalších biznisov vrátane modelingovej agentúry, streamovacej služby, služby na nakupovanie, divadla na Hollywood Boulevard či mobilnej služby. Ako 27-ročný založil neziskovú nadáciu BIOS, ktorá sa zaoberala ochranou a zachovaním prírody gréckych ostrovov a vzdelávaním ľudí v oblasti ochrany morí.

Vlastní firmy Filmon TV, Hologram USA, Inc. či SwissX Labs. Nejaký čas pobudol v armáde a zabŕdol tiež do herectva a pokúsil sa byť aj filmovým producentom. Aj vďaka tomu všetkému sa radí medzi miliardárov. Podľa CorD Magazine vlastnil niekoľko luxusných nehnuteľností v Hollywoode, Grécku, Británii či vo Švajčiarsku. Jeho susedmi boli aj celebrity ako Beckhamovci a večierky si užíval aj s Charliem Sheenom.

Myslí si, že môže všetko

Podľa The Daily Beast sám seba nazýva excentrickým miliardárom, no tvrdí, že celé je to len podvod. Napriek nemalému majetku, ktorý patrí jemu a jeho rodine, Alki tvrdí, že nie je miliardárom a žiadne miliardy neexistujú. Aj keď je otázne, koľko peňazí presne má na konte (v roku 2019 sa jeho majetok odhadol na takmer 2 až 2,6 miliardy dolárov), isté je, že mu pribúdajú obvinenia a sumy, ktoré mu súdy nariadili vyplatiť.

Špičkou ľadovca je súdny spor o 7 miliónov dolárov za neoprávnené ukončenie pracovného pomeru po tom, ako údajne vyhodil zamestnanca za to, že na firemnom podujatí upozornil na bezpečnostné problémy. Keď počas súdneho procesu použil vulgarizmus na adresu právneho zástupcu protistrany, tvrdil, že je jeho právom slobodne vyjadriť svoj názor.

V roku 2019 mu súd podľa AP nariadil vyplatiť odškodné vo výške 58 miliónov dolárov za sexuálne napadnutie a obťažovanie bývalej zamestnankyne. Tá miliardára obviňovala z toho, že jej panvou narážal do tváre a simuloval orálny sex. Nevhodné správanie sa z jeho strany malo opakovať aj niekoľkokrát týždenne. Podľa DW ju mal opakovane aj obchytkávať a pri jednej z príležitostí jej proti jej vôli obnažil prsia. David obvinenia popieral a tvrdil, že sudca si odmietol vypočuť svedka, ktorý by svedčil v jeho prospech. Avšak z výpovedí, ku ktorým sa odhodlali Alkiho obete, sa dvíha žalúdok dokonca aj jeho obhajcom.

Miestnosť na znásilňovanie

