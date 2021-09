Ušli aj najvernejším fanúšikom. 10 zvláštnych detailov zo sitkomu Priatelia, ktoré ste si nikdy nevšimli

Aká by bola vaša odpoveď na otázku, koľkokrát ste videli sitkom Priatelia? Ak patríte medzi skalných fanúšikov tohto seriálu, poznačte si do kalendárov dnešný deň. Je výnimočný tým, že presne 22. septembra v roku 1994 začala televízia NBC vysielať prvú z celkovo desiatich sérií mimoriadne úspešných Priateľov.

Nezabudnuteľné postavy, obľúbené hlášky a scény, ktoré aj po rokoch dokážu divákov pri obrazovkách rozosmiať. Presne to sú Priatelia, ktorí majú aj dnes tisíce skalných fanúšikov z rôznych kútov našej planéty. Ak patríte medzi nich, všimli ste si týchto 10 detailov?

Ikonická scéna s dverami vlastne nemohla vzniknúť

Keby máme vybrať najpamätnejšie momenty seriálu, určite by tam nechýbal tento. Hovoríme o časti s vďakyvzdaním, kedy sa Monica s Chandlerom nahnevali na zvyšok partie, kvôli tomu, že uprednostnili inú zábavu a neprišli včas na jej pripravenú slávnostnú večeru. Monica ich nechcela pustiť dnu a preto zamkla dvere. Rachel si však uvedomila, že má od bytu kľúče ešte z čias, kedy v ňom bývala. Rýchlo poň utekala a dvere odomkla. Vďaka tomu mohla štvorica prestrčiť dnu svoje hlavy a vytvorila spomínaný nezabudnuteľný pohľad.

Ak ste sledovali seriál skutočne pozorne, prišlo vám zvláštne, že má Rachel správny kľúč. V ôsmej sérii, kde už Rachel bývala inde, Joey vybavil, aby boli dvere sa tomto byte rozbité. To znamená, že sa museli dvere na byte vymeniť a teda kľúč, ktorý mala odložený Rachel ešte z čias predtým, patril k starým dverám.

Hrala dve rôzne úlohy

Herečku June Gable si určite veľmi dobre pamätáte vďaka role výstrednej Joeyho agentky Estelle, ktorá mu neraz vybavila skutočne šialené herecké úlohy. Všimli ste si, že v seriáli stvárnila aj niekoho iného? Konkrétne v úplne prvej sérii si zahrala sestričku, ktorá asistovala pri pôrode malého Bena.

Menil sa ich vek

O tom, že mal Ross narodeniny rovno dva dni v roku snáď ani nemusíme hovoriť. Raz totiž povedal, že ich oslavuje 18. októbra, inokedy zas, že sa narodil až v decembri. Keď však v siedmej sérii skupina priateľov spomína na to, ako zvládli svoju tridsiatku, nikto z divákov si vlastne neuvedomil, že Joey je vlastne podľa predchádzajúcich informácií najmladší. Čiže, keď v tejto časti Rachel oslavuje 30 rokov, Joey ich ešte mať nemohol. Napriek tomu spomínal, ako ich prežil. Okrem toho Monica na začiatku seriálu spomenie, že má 26 rokov. S Rachel boli najlepšími kamarátkami v škole, ona však bola mladšia, aj keď to evokuje, že by vlastne mali byť rovnako staré. Navyše, Ross mal mať v tomto čase tiež 26 rokov. Ale zároveň bol o dva roky starší ako jeho sestra.

Kondómy namiesto balónov

V 22. časti štvrtej série Priateľov môžete vidieť scénu, v ktorej boli namiesto bielych balónov použité kondómy. Joey usporiada pre Rossa párty, na ktorej zdanlivo vyzerá výzdoba úplne normálne. Okrem spomínaných balónov, ktoré sa vymykajú normálu. Tak schválne, zamysleli ste sa niekedy nad tým, či skutočne Joey nafúkol iba kondómy? K povahe jeho postavy by sa to celkom hodilo.

Rachel použila falošný pas, nikto to neriešil

Veľkolepé finále Priateľov si určite všetci veľmi dobre pamätáte. Plán Rachel bol rozlúčiť sa so starým životom, posunúť sa vpred a presťahovať sa do Francúzska. Všetci sme radi, že sa tak napokon nestalo, vráťme sa však späť k samotnej ceste. V seriáli bolo dosť zreteľne vidieť, že pas, ktorý použila, nepatril jej. Kontrole to však neprekážalo a bez problémov sa do lietadla dostala. Osoba na fotografii v pase vyzerá ako Monica alebo teda jej predstaviteľka Courtney Cox. Či išlo o náhodu a tvorcovia dúfali, že si tento detail nikto nevšimne alebo milý zámer, na tom vlastne nezáleží. Pri ďalšom sledovaní seriálu si ho však skúste všimnúť.

Zemiak namiesto koláča

Určite to poznáte. Keď navštívite kaviareň, pri čakaní na kávu si obzeráte vyložené koláčiky na pulte. Keby ste sa ocitli v jednej z častí Priateľov, pravdepodobne by ste zostali zaskočení. Namiesto sladkej pochutiny by vás na takomto stojane na koláče čakal surový zemiak. Ten bol v zábere veľmi zreteľne viditeľný, pravdepodobne ste sa však pri sledovaní sústredili skôr na Joeyho pred ním.

Pocta záchranárom po útokoch z 11. septembra

Útoky z 11. septembra 2001 obleteli celý svet. Keďže sa odohrali priamo v dejisku seriálu, nie je prekvapivé, že zasiahli aj jeho tvorcov. Tí sa rozhodli vzdať hold miestnej polícii a hasičskému zboru pomocou ukrytých detailov, ktoré však, keď o nich viete, dostávajú veľkú hĺbku. Napríklad, Joey mal oblečené tričko so symbolom FDNY (New York City Fire Department) alebo tento nápis stál na kresliacej tabuli na dverách v ich byte.

Rachel Green(e)?

Priezvisko Rachel sa píše bez písmena “e” na konci, teda Green. Na pozvánke k svadbe Rossa a Emily však tam to “e” bolo. V tomto prípade tiež nie je isté, prečo. Možno išlo o chybu, možno však malo byť skrytým cieľom nahnevať ju skomoleninou mena.

Kevinov dom v Sám doma

Nie je nič neobvyklé na tom, keď sa rekvizity alebo interiéry filmových domov opakujú a používajú znova. Všimli ste si však podobnosť medzi Priateľmi a obľúbeným vianočným filmom z roku 1990 Sám doma? Išlo konkrétne o dom, do ktorého sa presťahovali Monica s Chandlerom, keď sa rozhodli vychovávať rodinu na predmestí.

Stôl mali rezervovaný

To, že Priatelia neustále sedeli pri tom istom stole v Central Perku nebola náhoda alebo nerealistický detail tvorcov, pri ktorom dúfali, že to nikomu nepríde zvláštne, a preto sa na to nikto nikdy neopýta. Práve naopak. Mysleli naň a čakali, kým si pozorní diváci všimnú maličkosť, ktorá sa nachádzala priamo na stole. Táto situácia má totiž jednoduché vysvetlenie. Stôl mali vždy rezervovaný. Potvrdzuje to čierna rezervačka, ktorú je však veľmi ľahké prehliadnuť. Keď si budete dávať maratón Priateľov opäť, skúste si ju všimnúť.