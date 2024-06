Radko z Ruže prezradil, či ľutuje svoj výber. Slovenskí cestovatelia opisujú 3-dňovú cestu v africkom autobuse

V množstve správ, ktoré vám denne prinášame, sa môže stať, že niektoré z nich prehliadnete, no pritom by si zaslúžili vašu pozornosť. Preto vám prinášame prehľad článkov za posledný týždeň, ktoré nájdete exkluzívne len na intereze. Čo by ste rozhodne nemali prehliadnuť?

Radko svoj výber neľutuje

Známa šou Ruža pre nevestu skončila, avšak o protagonistov je stále záujem. Najvýraznejšou osobou je jednoznačne samotný ženích — Radko. S ním sa v rozhovore zhováral náš redaktor, a, samozrejme, bavili sa o samotnej šou a o výbere nevesty, ale rozoberali aj Radkovo podnikanie v Nórsku, pričom opisoval, ako sa k podnikaniu vôbec dostal a tiež, aké má ďalšie plány.

Najlepšie zábavné parky v okolí Slovenska

V čase leta a dovoleniek nemusíte zákonite smerovať k vode. V okolitých krajinách sa nachádza viacero atrakcií v podobe zábavných parkov, kde môžete stráviť svoje voľné dni. Už dávno to nie je len o deťoch a na svoje si tam vedia prísť aj dospelí. Náš redaktor urobil prieskum rôznych zábavných parkov v Poľsku, v Rakúsku, ale aj v Českej republike a prináša vám ich prehľad. V článku sa dozviete ceny, pričom niekedy zaplatíte iba za vstup a samotné atrakcie už máte zadarmo.

Legenda popu zomrela pred 15 rokmi

Od momentu, keď zomrel Michal Jackson, prešlo už 15 rokov. Tak ako prakticky celý život speváka, aj jeho smrť bola kontroverznou. Ako sa ukázalo, za jeho predčasné úmrtie mohla silná kombinácia liekov, ktorými sa mu jeho lekár snažil navodiť spánok. Keď zistil, že s Jacksonom je zle, zachoval sa ale mimoriadne neprofesionálne.

Precestovali 27 krajín za niečo vyše roka

Ako hovoria cestovatelia Lenka a Dávid, „Cestovanie je také lacné, aké si ho urobíte“. A oni sami to aj dokazujú v našom rozhovore. Našej redaktorke prezradili, ako dlho šetrili na svoju dobrodružnú cestu a čo počas ciest po Ázii a Afrike zažili. Taktiež spomínajú aj finančnú stránku celej cesty a opisujú aj rôzne „extrémy“, ktoré sa im počas 14 mesiacov na cestách prihodili.

Navštívili sme kúpalisko v Banskej Bystrici

Mnohých to v pri vysokých teplotách láka k vode. Avšak kvalita aj cena sa v rôznych mestách na Slovensku poriadne líši. Naša redaktorka sa vybrala na kúpalisko v Banskej Bystrici, ktoré ju veľmi neočarilo. Vstupné na úrovni 10 eur a drahé fastfoodové jedlo ju zarazili, najmä, keď si predstaví priemernú slovenskú rodinu, ktorá by chcela stráviť napríklad víkend na miestnom kúpalisku. Nepríjemnou zastávkou boli aj toalety, ktoré by si zaslúžili renováciu. V úvode článku pre vás tiež pripravila prehľad cien na iných kúpaliskách

Z murára reprezentant na EURO

Kým mnohí futbalisti začínajú tak, že od mala ich podporujú v tomto športe rodičia či okolie a následne plynule nastúpia na profesionálnu kariéru, nie vždy to musí byť pravidlom. Dobrým príkladom je aj príbeh talianskeho futbalistu Federica Gattiho. Na jeho životnú cestu sa pozrel náš redaktor a opísal, ako sa Gatti musel vypracovať prakticky z nuly až na profesionálneho futbalistu. Pritom ešte pred pár rokmi pracoval manuálne na stavbe, kde opravoval strechy, či robil murára. Po ťažkej fyzickej práci potom večer obúval kopačky a ako sa ukázalo, tvrdá drina sa mu vyplatila.

Slunce a seno ho mohli dostať až do väzenia

Komédia z českej dediny, ktorú obľubujú starí aj mladí (niektorí). Nezabudnuteľná letná trojséria filmov od režiséra Zdeňka Trošku v hlavnej úlohe s Helenou Růžičkovou, je s letom doslova prepojená. Keďže vznikli až tri diely, pričom dva boli natáčané počas bývalého režimu, kedy bola kinematografia pod dohľadom štátnej moci, dalo by sa očakávať, že vznikli rôzne zaujímavé situácie a momenty. A tie náš redaktor spísal, a po ich prečítaní možno zatúžite opäť si celú trilógiu pozrieť.

Pozor na podvodníkov na Bookingu

To, že na nás v online priestore striehne na každom rohu nejaký podvodník, ktorý by sa rád zmocnil údajov z našej karty, je žiaľ bežný fakt. Niektoré spôsoby sú naozaj do očí bijúce, ale niektoré sú zase veľmi sofistikované. Na jeden taký narazila aj naša redaktorka, ktorá sa rozhodla po ňom viac pátrať. Pri už rezervovanom ubytovaní cez známy portál Booking, prišla správa od prevádzkovateľa ubytovania s výzvou na úhradu s priloženým podvodným linkom. Redaktorka podvod rozoberala aj s odborníkom na kybernetickú bezpečnosť Karolom Suchnkom, ktorý ozrejmil, ako je možné, že od samotného poskytovateľa ubytovania prišla takáto podvodná správa a ako tento podvod funguje.

Tipy, ako cestovať lacno, od cestovateľov

Azda všetci radi cestujeme, no táto príjemná aktivita vie pekne rozhodiť nás rozpočet. Avšak, ak sa trochu posnažíte, vždy sa dá niečo vymyslieť. Svoje o tom vie aj mladý poľsko-slovenský pár cestovateľov Cezary a Kat. Nášmu redaktorovi v rozhovore ochotne prezradili svoje triky — napríklad, aj ako si zohnať lacné letenky.

