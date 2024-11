Ak ste dostali pokutu za porušenie covidových opatrení, vrátia vám peniaze: Vláda schválila veľkú amnestiu

Osoba, ktorá dostala pokutu za porušenie protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19, alebo zaplatila za pobyt v štátnych karanténnych zariadeniach sa môže domáhať odškodnenia. Vyplýva to z návrhu zákona o odškodňovaní fyzických osôb v súvislosti s protipandemickými opatreniami, ktorý v stredu schválila vláda.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kabinet tiež schválil uznesenie o udelení amnestie vo veciach priestupkov spáchaných v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Opatrenie sa vzťahuje na obdobie od 12. marca 2020 do 15. septembra 2023, pričom oprávnená osoba môže požiadať o preplatenie sumy predstavujúcej pokutu, respektíve jej časti.

„Rovnakú možnosť má aj osoba, ktorá bola umiestnená do tzv. povinnej karantény, z titulu čoho vznikli náklady za stravné, ktoré následne povinná osoba uhradila alebo ktoré boli od nej vymáhané,“ uvádza sa v materiáli, ktorý predložil na rokovanie kabinetu predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

Premiér hovorí o období temna

Návrh reflektuje nález Ústavného súdu SR, ale aj zistenia verejného ochrancu práv súvisiace s nedodržaním zákonného postupu zo strany štátu. Premiér po rokovaní vlády spresnil, že zákon má nadobudnúť účinnosť hneď po jeho schválení v Národnej rade SR. Zdôraznil, že návrh zákona o odškodnení vychádza aj zo záväzkov v Programovom vyhlásení vlády pri reflexii obdobia, v ktorom predchádzajúce vlády prijímali protipandemické opatrenia. „Považujeme toto obdobie za obdobie temna v otázkach právneho štátu a obmedzovanie práv a slobôd,“ zdôraznil.

Fico tiež informoval, že odhad nákladov na odškodnenie sa bude pohybovať na úrovni 3,3 milióna eur. „Nie je to až tak veľa, ako sme čakali, toto zvládneme,“ vyhlásil. Upozornil, že odškodnenie je len prvý krok pri preverovaní obdobia pandémie. „Musíme dôkladne preveriť aj ekonomické otázky a manažovanie pandémie a vyvodiť aj zodpovednosť za to,“ upozornil.

O kompenzáciu možno požiadať len do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti novely zákona. V prípade opodstatnenosti žiadosti a splnenia všetkých formálnych náležitostí vyplatí odškodnenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo obec.

Opozícia návrh kritizuje

„Výška odškodnenia predstavuje sumu zaplatenej pokuty alebo nákladov za stravovanie spojených s umiestnením fyzických osôb v určených karanténnych zariadeniach spolu s prípadnými trovami následného vykonávacieho konania, ak takéto konanie prebehlo,“ spresňuje sa v predloženom materiáli.

Zároveň sa v rámci doplnenia zákona o priestupkoch bude na dotknutú osobu hľadieť, ako keby priestupok nespáchala. „Priestupky budú vymazané z evidencie, podľa nás boli jednoznačne udelené v rozpore s právnym poriadkom,“ doplnil po schválení návrhu premiér.

Opozičná strana SaS vníma schválenie tzv. covidových amnestií vládou ako kontroverzné a dvojsečné. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Szalay (SaS). Zároveň upozornil na to, že prijatiu materiálu mala predchádzať analýza.

„Možno niektoré opatrenie neboli potrebné, možno boli zbytočné a beriem to ako nejaké ospravedlnenie sa vlády občanom. Na druhej strane to však vedie k pochybnostiam, pretože mnohé z opatrení boli zmysluplné, napríklad to, že chorý človek má byť v karanténe doma,“ skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii. Poslanec zároveň namietal, že rozhodnutie o prijatí tzv. covidovej amnestie nebolo podložené dátami. „Toto je pocitové rozhodnutie,“ podotkol.