Ak si spravíš jeden z týchto kurzov, máš zaručenú prácu v skvele platenom sektore. Príležitosť má každý, takéto sú možnosti

Nájsť si v súčasnej dobe dobré zamestnanie s obstojnou mzdou sa môže javiť ako veľmi ťažká úloha. Situáciu mnohým určite nezľahčuje ani inflácia, či neustále rastúce ceny prakticky v každom životnom segmente. Ak sa však človek dokáže adaptovať na potreby modernej doby, nemusí byť ani vysnívané zamestnanie také nereálne. V dobe technológií je to práve IT sektor, ktorý láka na najvyššie mzdy, a pritom je dostupný prakticky pre každého.

Len nedávno sme vás informovali o tom, že k svojim zamestnancom boli podľa posledných analýz najštedrejšie práve IT spoločnosti. Priemerný mesačný plat bol v tomto sektore takmer 2 500 eur v hrubom, pričom desatina zamestnancov a zamestnankýň v takýchto spoločnostiach zarábala nad 3 900 eur mesačne. O tom, že tieto čísla odrážajú realitu, svedčia aj ponuky voľných pracovných miest na profesijne zameraných portáloch.

Paradoxom je, že najlepšie platený pracovný segment je otvorený každému, kto oň prejaví záujem. IT vzdelávanie pritom môžete absolvovať aj mimo vysokej školy či popri aktuálnej práci. Dôkazom je aj projekt zameraný na takéto vzdelávanie – IT v kurze.

Vzdelávanie z domu či popri práci

IT v kurze ponúka široké možnosti kurzov zameraných predovšetkým na prácu v IT spoločnostiach. Tieto školenia prebiehajú vo virtuálnych triedach a sú určené ako pre zamestnaných ľudí s víziou zdokonaliť sa vo svojom odbore, či posunúť sa do novej pracovnej sféry, tak aj pre nezamestnaných, študentov a rodičov na materskej dovolenke. V preklade, prakticky pre každého.

Dôležité tiež je, že možnosť zamestnať sa v špecializácii absolvovaného školenia sa môže otvoriť hneď po jeho dokončení. My sme v dnešnom článku pre vás vybrali niekoľko zaujímavých kurzov, ktoré projekt ponúka a lákavé by mohli byť pre záujemcov aj z hľadiska aktuálneho trhového dopytu.

Java Developer Junior

Ako prvý tu máme kurz zameraný na základy vývoja softvéru v jazyku Java. Ak sa pozrieme na voľné pracovné pozície hľadajúce Java Developerov, iba na Slovensku ich nájdeme desiatky, ba až stovky. Väčšina uvedených ponúk sa platovo pohybuje nad úrovňou 1 800 eur. A to vrátane tých najrenomovanejších firiem. Obsahom kurzu je úvod do IT, základy programovania, tzv. soft skills a základy programu Java.

„Program je určený pre každého, kto používa PC a chce sa ho naučiť správne a s istotou používať, chce sa naučiť základy vývoja softvéru v jazyku Java, zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, spoznať svoju ideálnu rolu v tíme, začať efektívne plánovať čas a naučiť sa priorizovať činnosti, ale najmä získať nové zamestnanie a uspieť na pracovnom pohovore,“ priblížil portál IT v kurze. Po ukončení kurzu získa úspešný absolvent certifikát MAC in JAVA Development Junior.

Front-End Developer

Ďalšou pomerne často vyhľadávanou pracovnou pozíciou v IT sfére je Front-End Developer. Tento kurz je určený pre ľudí s ambíciou naučiť sa základy tvorby webových aplikácií, tvoriť prezentačné webové stránky a poznať tiež princípy fungovania zložitejších webových aplikácií. Aj v tomto prípade sú na pracovných portáloch desiatky ponúk od firiem, ktoré potrebujú človeka práve s týmto zameraním a opäť je ponúkaný plat na úrovni minimálne 2-tisíc eur.

Obsah kurzu je podobný ako pri programe Java a predstavuje úvod do IT, základy programovania, soft skills a front-end development. Absolvovanie školenia by záujemcovi malo pomôcť v rýchlom nájdení vhodného zamestnania. Samozrejmosťou je aj certifikát MAC in Front-End Development.

Software Tester

Medzi dostupnými kurzmi sme objavili aj ten, ktorý je vhodný pre takzvaného Software Testera. Prihlásení uchádzači si osvoja základy IT a programovania, pričom ich pracovná špecifikácia bude smerovať k testovaniu softvérov. Softvérový tester v praxi hľadá chyby, nedostatky či iné problémy vo webových či v mobilných aplikáciách, desktopových produktoch alebo hrách.

Okrem toho sa tento kurz hodí pre každého, kto chce zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, spoznať svoju ideálnu rolu v tíme, začať efektívne plánovať čas a naučiť sa priorizovať činnosti, ale najmä získať nové zamestnanie a uspieť na pracovnom pohovore. Po absolvovaní kurzu získate certifikát MAC in Software Testing.

C# Developer Junior

Zaujímavý je aj kurz zameraný na výučbu vysokoúrovňového, objektovo orientovaného programovacieho jazyka C#, ktorý zároveň absolventa naučí zlepšiť jeho komunikačné či prezentačné zručnosti a pripraví ho na úspešný pracovný pohovor. Súčasťou kurzu sú okrem základov IT a programovania teda tiež základy programu C#, ktorý bol vyvinutý Microsoftom.

Lákavé dozaista budú aj pracovné ponuky, nakoľko v súčasnosti množstvo IT firiem zháňa programátorov so znalosťou tohto jazyka a ponúka im mzdu, ktorá vo väčšine prípadov značne presahuje hranicu 2-tisíc eur. Na úspešného absolventa čaká certifikát MAC in C# Development Junior.

Front-End Developer + Office Specialist/Manager

Okrem jednotlivých predstavených kurzov ponúka projekt IT v kurze aj možnosť pridať si k základnej verzii aj zameranie na tzv. office špecialistu, respektíve manažéra. V IT sfére ide o vyššiu pracovnú pozíciu a tento kurz tak dáva priestor ambicióznym záujemcom dosiahnuť žiadanú pozíciu. Naučí ich totiž efektívne spracovávať, analyzovať a prezentovať informácie na manažérskej úrovni.

Samozrejme, v balíku je zahrnutý aj front-end development zameraný na základy tvorby webových aplikácií, tvorbu prezentačných webových stránok a znalosť princípov fungovania zložitejších webových aplikácií. Úspešný absolvent získa certifikáty MAC in Front-End Development a MAC in Office Management.