Ak sa nezaočkujete, nemusia vás pustiť do reštaurácie. Výhody po vakcinácii budú ukotvené v novom zákone

Výhody pre zaočkovaných budú zakotvené v zákone. Zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 budú mať viac slobody napríklad pri vstupe a vjazde do prevádzok, keďže riziko ohrozenia životov a zdravia tretích osôb je pri týchto osobách nízke.

Umožniť to má novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v stredu schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament návrhom zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

„Jasná a bezrozporná možnosť zohľadnenia dobrovoľného zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 pri prijímaní protipandemických opatrení, tzn. pri povoľovaní využívania istých služieb týmto obyvateľstvom (oproti neočkovaným) skrz protipandemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR aj počas pandémie, musí byť upravená primárne zákonom,“ vysvetlilo ministerstvo zdravotníctva v materiáli.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, takzvaný GreenPass. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Rozhodol o tom v stredu vládny kabinet, ktorý schválil návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vláda zároveň schválila návrh prijať ho v skrátenom legislatívnom konaní.

Do prevádzok by vás bez očkovania nemuseli pustiť

Nie je celkom jasné, o aké konkrétne výhody sa bude jednať. Zaočkovaní by však napríklad mohli bez problémov vstupovať do prevádzok, stačiť im bude GreenPass alebo Národné potvrdenie o vakcinácii. Nezaočkovaných by naopak napríklad nemuseli do prevádzok pustiť, podmienkou by mohol byť PCR test, prípadne antigénový test.

Novela má zabezpečiť možnosť využitia tzv. digitálnych očkovacích preukazov (GreenPass) v rámci vnútroštátnych spoločenských a právnych vzťahov v súlade s ústavou. Úrad verejného zdravotníctva SR bude môcť reflektovať GreenPassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení.

Podľa rezortu zdravotníctva je nevyhnutné prijať v čo najkratšom čase dostupné a primerané opatrenia, ktoré zvyšujú motiváciu ľudí podstúpiť dobrovoľné očkovanie a umožnia tak sekundárne chrániť životy a zdravie obyvateľov. Dôležité je to podľa ministerstva vzhľadom na nízke percento zaočkovaných obyvateľov a matematickej a epidemiologickej istoty importu nákazlivejšieho delta variantu ochorenia COVID-19 na naše územie.