Cestovateľský semafor sa sprísňuje: Rozhodujúce bude očkovanie, nie farba krajín. Platiť začne od tohto dátumu

Vláda sa dnes dostala od ministra zdravotníctva predložený návrh zmien v cestovateľskom semafore. Ak vláda materiál schváli, platiť by mal od 5. júla a už nebude rozhodovať farba krajiny. Rozhodujúcim kritériom bude, či človek prichádzajúci zo zahraničia absolvoval vakcináciu.

Cestovateľský semafor sa mení najmä kvôli delta variantu. Ako sa píše v návrhu uznesenia, cestovanie do zahraničia v aktuálnej epidemiologickej situácií nie je bezpečné. Absolútnemu zabráneniu importov Delta variantu nie je prakticky možné zabrániť v dôsledku jeho vysokého reprodukčného čísla (R0 = 6 – 7). Cieľom aktualizovaného cestovného semaforu je výlučne limitovať importy v najvyššej dosiahnuteľnej miere.

Aké budú podmienky pri príchode zo zahraničia?

Rozdiel bude medzi očkovanými, očkovanými prvou dávkou a neočkovanými. Zásadne sa menia podmienky karantény a ani jedna dávka vakcíny už nebude stačiť a karanténe sa nevyhnete.

Plne zaočkované osoby sú:

tie, čo dostali vakcíny s dvojdávkovou schémou: 14 dní po podaní (15. deň) druhej dávky, platnosť 1

rok;

rok; tie, čo dostali vakcíny s jednodávkovou schémou: 21 dní po podaní (22. deň) vakcíny, platnosť 1 rok;

osoby po prekonaní ochorenia COVID-19: 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny do 180

dní po prekonaní ochorenia COVID-19, platnosť 1 rok

Postup pri prekročení hraníc je nasledovný. Prichádzajúci sa musia preukázať potvrdením o zaočkovaní a teda GreenPassom, prípadne Národným očkovacím certifikátom s QR kódom. Tieto potvrdenia je potrebné ukázať pri prechode hraníc. Je teda jasné, že hranice sa budú kontrolovať.

Ostatní a teda aj tí s jednou dávkou vakcíny:

Postup pri prekročení hraníc je nasledovný:

povinná registrácia v systéme eHranica

povinná 14-dňová karanténa

Cestujúci má možnosť urobiť si RT-PCR test najskôr na 7-my deň karantény. V prípade negatívneho výsledku môže túto karanténu opustiť hneď ako mu je doručená správa o negatívnom RT-PCR výsledku.

Nezaočkované deti do 12 rokov sa riadia presne tými karanténnymi podmienkami ako ich rodičia. Nezaočkovaní pendleri majú prechodné obdobie do 31. júla 2021. Počas tohto obdobia sa môžu pendleri zaočkovať, keďže práve tí semafor zneužívali najviac. Do 31. júla 2021 je možné použiť inštitút pendlera za podmienky pravidelného RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní. Od 1. augusta sa budú pendleri riadiť režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby, ktorý je opísaný vyššie, píše sa v materiály. Čiže sa buď zaočkujú, alebo budú musieť podstúpiť minimálne 7-dňovú karanténu s PCR testom alebo 14-dňovú bez testovania.

Nezaočkované deti od 12 do 18 rokov majú rovnako prechodné obdobie do 31. júla 2021, kedy sa riadia presne tými karanténnymi podmienkami ako ich rodičia za podmienky, že boli zaočkované aspoň prvou očkovacou dávkou. Od 1. augusta 2021 sa deti od 12 do 18 rokov riadia režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby.

Kontrolovať sa budú hranice a to v oranžovom a teda II. stupni a čiernom a teda III. stupni Hraničného semaforu. Policajti budú kontrolovať dva dokumenty a to registráciu v eHranici a doklad o plnej zaočkovanosti.

Čo sa týka leteckej dopravy, ide zatiaľ len o návrh, na ktorý by bola potrebná zmena zákona. Tu by sa už prihliadalo na to, z akej krajiny človek cestuje. Ak by prichádzal z čiernej, musel by mať pri sebe PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín.