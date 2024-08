Ak robíte v líčení tieto chyby, nečudujte sa, že vyzeráte staro. Kozmetička prezradila, čo vám pridáva roky navyše

S pribúdajúcim vekom musia ženy postupne zmeniť niektoré kroky vo svojej líčiacej rutine. Ich pleť sa totiž mení a niekedy sa pozmenia aj črty ich tváre vďaka pribúdajúcim vráskam.

Erica Taylor je 47-ročná vizážistka, ktorá sa o svoje tipy a triky delí na sociálnej sieti TikTok. Ako zachytil portál The Sun, nedávno sa stala virálnou po tom, ako predviedla metódu, ktorú by mali poznať všetky ženy a ukázala aj bežné chyby, ktorým by sa mali vyhnúť. Na jednu stranu tváre aplikovala nesprávny spôsob líčenia, ukazujúc tieto chyby a potom na druhej polovici tváre ukázala správny postup.

Nepoužívať zmatňujúce produkty

Kozmetička poradila ženám so zrelou pleťou, aby nikdy nenechali zaschnúť podkladový hydratačný krém alebo opaľovací krém predtým, ako budú pokračovať v ďalšom kroku. Vysvetlila, že by sa mali zamerať na to, aby pleť vyzerala viac orosená a nie vysušená. Profesionálka v oblasti líčenia tiež odporučila starším ženám vyhýbať sa rozmazávajúcim vyhladzujúcim podkladovým krémom na minimalizáciu pórov, pretože obsahujú „veľa silikónu“.

Navrhla tiež vyhýbať sa zmatňujúcemu mejkapu, ak vaša pleť nie je „super mastná“, pretože vysušuje pleť. Podobne neodporúča používať ľahký matný korektor pod oči.

Nakoniec Erica povedala svojim starším poslucháčkam, aby nerobili „baking“ (nanášanie hrubej vrstvy sypkého púdru, pozn. redakcie), pretože to síce z väčšej vzdialenosti vyzerá hladko, ale zblízka to zvýrazňuje vrásky. Vysvetlila, že žiaden z jej produktov, ktoré sa nesmú používať, nie je zlý, ale nemusí byť vhodný pre suchšiu a zrelšiu pleť.

Ako to robiť správne

Na druhej strane tváre Erica predviedla svoje obľúbené techniky pre zrelú pleť a ukázala ich porovnanie vedľa seba. Ako prvý krok odporučila exfoliáciu odumretej pokožky pomocou kozmetických vankúšikov prvej pomoci. Potom odporučila aplikovať hydratačné sérum alebo olej na celú tvár.

Vizážistka použila aj ľahký hydratačný krém, ktorý podľa nej „krásne reaguje s mejkapom a dodáva pleti viac lesku“. Pred nanesením korektora použila balzam na oči, aby si pripravila oblasť okolo očí. Na ochranu pred slnkom odporučila zvoliť minerálny krém s „miernym odtieňom, aby sa vyrovnalo začervenanie“.

Erica tiež odporučila zvoliť si mejkap s hydratačným zložením, nie zmatňujúci. O rovnakú radu sa podelila aj pri výbere korektora pod oči. V prípade púdru odporučila nanášať ho štetcom namiesto labutienky, aby ho ženy nepoužili príliš a nezvýraznili si tak vrásky.