Ak poznáte odpoveď na túto hádanku, môžete byť psychopatom: Niektorých ľudí vydesila, no mnohí ju neuhádli

Na sociálnych sieťach môžeme nájsť množstvo zaujímavých profilov, ktoré sú v mnohých smeroch poučné. A jedným z nich je aj účet na TikToku s názvom The Nameless Narcissist, za ktorým stojí Jacob Skidmore a netají sa svojou diagnózou narcistickej poruchy osobnosti, práve naopak. Hovorí o nej otvorene a rozoberá pozoruhodné témy. Medzi jeho najvirálnejšie video môžeme zaradiť práve to, na ktoré upozornil aj portál LADbible. Spomína v ňom hádanku, na ktorú, ak poznáte odpoveď, ste psychopatom.

Hneď v úvode je nutné podotknúť, že psychopatia je porucha, ktorú by mal diagnostikovať lekár a v žiadnom prípade ju nechceme zľahčovať alebo znevažovať.

Autor virálneho videa ale upozorňuje na zaujímavý detail, a to, že odpovedať na túto hádanku dokázal len on a jeho sestra a obaja majú lekárom stanovenú diagnózu.

Znepokojivá hádanka

„Údajne, ak viete správne odpovedať na túto hádanku, je to hlavný znak toho, že ste psychopatom,“ spomína vo videu. Jedným dychom však dodáva, že neexistuje žiadny výskum, ktorý by to dokazoval.

„No jediní dvaja ľudia v mojom okolí, ktorí ju dokázali zodpovedať, som bol ja, diagnostikovaný narcista a moja sestra s antisociálnou poruchou osobnosti,“ dodal.

Viete na ňu odpovedať?

Hádanka spomína ženu, ktorá ide na pohreb svojej mamy. Tam stretne muža, ktorého nikdy predtým nevidela, padnú si do oka a pomyslí si, že sú si súdení. Akurát, po pohrebe zistí, že si nepamätá jeho meno a nemá na neho ani kontakt. O niekoľko dní na to zabije svoju sestru. Prečo?

Odpoveďou je, že sestru zavraždila preto, aby sa ten tajomný neznámy muž objavil opäť na pohrebe. Pretože ak prišiel na pohreb jej mamy, je pravdepodobnosť, že príde aj na pohreb sestry.

V komentároch sa mnohí ľudia rozčuľovali nad tým, že odpoveď je zrejmá. Niektorých však vystrašilo, že ju poznali.

No našli sa aj takí, ktorým to také jasné neprišlo. „Myslel som si, že to bolo preto, lebo chodil s jej sestrou,“ podotkol niekto a komentárov s touto teóriou bolo viac. Keď sa nad hádankou ľudia viac zamysleli, znepokojilo ich skôr to, že ak by tento muž naozaj prišiel na pohreb, znamenalo by to, že sú rodina, takže vzťah by v takomto prípade nemal ani len pripadať do úvahy.

Takže či už odpoveď na hádanku poznáte alebo nie, nerobte unáhlené závery a ak si myslíte, že môžete mať nejaký typ poruchy, nebojte sa navštíviť odborníka a zdôveriť sa mu so svojimi pocitmi.