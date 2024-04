Ak používate túto svetovú platformu, skontrolujte si bankový účet. Možno ste prišli o peniaze a ani o tom neviete

Projekt Domestika budú poznať najmä ľudia z prostredia marketingu, umenia či iných kreatívnych komunít. Zastrešuje totiž milióny odborníkov a kreatívcov, ktorí za prijateľné sumy odovzdávajú svoje skúsenosti prostredníctvom rôznych kurzov ďalej. V poslednom období však čelí škandálu, na ktorý upozornil portál Aktuality.sk.

Ročné predplatné bez ich vedomia

Portál informuje o prípadoch, na základe ktorých platforma klientom účtovala službu ročného predplatného, ktorého hodnota je necelých 100 eur, a to aj v prípade, že si ho vôbec neobjednali. Stačilo, že si na Domestike zakúpili jeden z kurzov, ktorý mohol stáť hoc len pár eur. To má byť aj prípad Slovenky Barbory, tá sa hneď obrátila na zákaznícku podporu projektu, no odpovede sa nedočkala.

Ako napokon vysvitlo, tento problém mali aj ďalší používatelia po celom svete. V mnohých prípadoch klienti vyskúšali produkt Domestika Plus ponúkaný zadarmo, pričom bez upozornenia nasledovalo stiahnutie finančných prostriedkov. „Drvivá väčšina nespokojných klientov zároveň uvádza, že keď zistili, že Domestika im z kariet strhla peniaze bez ich vedomia, snažili sa ju kontaktovať. Ich pokusy však neboli úspešné,“ píšu Aktuality.

Firma odpovedá iba prostredníctvom automatických e-mailov a tak je týmto spôsobom len veľmi náročné daný problém vyriešiť. Podľa všetkého však Domestika zjavne sťažnosti eviduje vo zvýšenom množstve a na webe už zriadila formulár, prostredníctvom ktorého klienti môžu požiadať o vrátenie peňazí. Oficiálne vyjadrenie či ospravedlnenie zo strany veľkej spoločnosti neprišlo a uvidíme, do akej miery bude prebiehať refundácia oklamaných zákazníkov.