Ak nezmeníme svoje stravovacie návyky, sme v r*ti: Aktivistka Greta Thunberg vyzýva ľudí, aby prestali jesť mäso

Známa švédska aktivistka Greta Thunberg sa opäť stala centrom pozornosti médií, fanúšikov i neprajníkov. Môže za to jej nedávne vyhlásenie, v ktorom otvorene kritizuje globálny potravinársky priemysel. Ten označila za jeden z najväčších problémov, ktoré spôsobili globálnu klimatickú krízu.

18-ročná aktivistka Greta Thunberg sa nedávno spojila s medzinárodnou charitatívnou organizáciou Mercy For Animals. Spoločne sa snažia všetkým vysvetliť, že globálny potravinársky priemysel je jedným z hlavných dôvodov, kvôli ktorým svet musí bojovať s klimatickými zmenami.

Vo svojom najnovšom videu vysvetľuje a dvíha varovný prst, že pokiaľ ľudstvo nezmení svoje stravovacie návyky, „tak sme v r*ti“, píše web LAD Bible.

Vo videu Greta vysvetľuje a výzva ľudí, aby zvážili prechod na stravu na rastlinnej báze, pretože celosvetové štatistiky sú hrozivé. „Klimatická kríza, ekologická kríza a kríza v zdravotníctve – toto všetko je vzájomne poprepájané. Spôsob, akým vyrábame jedlo, chováme zvieratá, ničíme pôdu, aby sme mohli pestovať to, čím následne budeme kŕmiť zvieratá… to jednoducho nedáva zmysel,“ hovorí Greta vo videu, ktoré zdieľala prostredníctvom sociálnych sietí.

Svoje tvrdenia ďalej dopĺňa aj štatistickými údajmi. Až 83 percent poľnohospodárskej pôdy na svete je využívaných na pestovanie rastlín, ktorými sa vykrmujú zvieratá, ktoré následne skonzumuje človek. „Zvieratá pritom tvoria len 18 percent našich kalórií,“ dodáva 18-ročná švédska aktivistka. Podľa nej, ak to takto bude pokračovať, prídeme o pôdu a aj o jedlo, pretože ho neskôr nebude kde pestovať.

Celé video so silným odkazom Grety, ktorý poskytuje viacero momentov na zamyslenie, si môžete pozrieť nižšie.

”Our relationship with nature is broken. But relationships can change. When we protect nature – we are nature protecting itself.”

Thank you @MercyForAnimals for sponsoring this film by @tommustill and me.#ForNature #BiodiversityDay pic.twitter.com/2tXPFaeqWq

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 22, 2021