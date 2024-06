Ak na kúpalisku zacítite tento zápach, nie je to také dobré, ako ste si mysleli. Utekajte hneď z vody von

Leto je už tu, prázdniny za dverami a sezóna kúpalísk sa čoskoro rozbehne v plnom prúde. Ak vás zaujíma, na ktoré sa vybrať, aby nezruinovali váš rozpočet, pozreli sme sa na tie najlacnejšie na Slovensku a tu je náš výber. Možno aj vám ako deťom rodičia hovorili, aby ste na kúpalisku nemočili do bazéna a strašili vás tým, že voda okolo vás zmení farbu a potom sa vám všetci budú smiať. Alebo odsudzovať a rýchlo z vody zutekajú. Ak tomu náhodou doteraz veríte, mali by ste vedieť, že to nie je pravda a tým pravým strašiakom na kúpaliskách je ostrý zápach „chlóru“. Prečo?

Cestovateľ a influencer Milan Bardún, známy ako Milan bez mapy, sa v rámci svojej série krátkych, vtipných a aj poučných videí „Milan búra mýty“ pozrel na mýtus s cikaním do bazéna a ozrejmil tú pravú vec na kúpaliskách, ktorej by sme sa mali „báť“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Milan Bez Mapy (@milan_bezmapy)

Ten zápach na kúpalisku je niečo iné, než ste si mysleli

„Chlór reaguje s močom a vzniká takzvaný trichloramín. Trichloramín je zlúčenina, ktorá je charakteristická silným chlórovým zápachom. To znamená, že keď prídete na kúpalisko a budete cítiť chlórový zápach z bazéna, neznamená to, že ho čistia viac, znamená to niečo iné,“ vysvetlil Milan bez mapy.

Takže ak prídete na kúpalisko, kde vládne silný zápach niečoho, čo ste považovali za chlór, nemusí to byť vôbec také dobré znamenie, ako ste si doteraz mysleli, a v skutočnosti za touto vôňou môže byť moč. A teda predstava kúpania sa v bazéne, kde sa ktovie kto vymočil, neznie vôbec príjemne.

Nielen moč, ale aj pot

Ako sa ukázalo, viacero Slovákov zostalo po tomto objasnení v šoku a svoje prekvapenie vyjadrili v komentároch pod príspevkom. „A ja sa vždy cítim tak bezpečne, keď cítim pri bazéne chlór. Tak nič no…“ stojí v jednom z nich.

Ak vám už táto informácia príde dosť odstrašujúca, niekto doplnil informácie, ktoré vás vydesia ešte viac. „Pre upokojenie, nebolo by zlé spomenúť, že trichloramíny vznikajú všeobecne pri reakcii chlóru s nečistotami, nejde konkrétne len o moč, ale aj o pot, opaľovacie krémy, vlasy, sekréty, plesne, a tak ďalej… Vlastne neviem, či som týmto niekoho upokojil.“

Niektorí spomenuli aj konkrétne kúpaliská, kde sa s takýmto zápachom stretli a navždy im to utkvelo v pamäti. „Kúpanie v bazéne už nikdy nebude ako predtým,“ zhodnotil niekto ďalší a pravdepodobne rovnaká myšlienka behá v hlave teraz aj vám.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.