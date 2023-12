Ak máte doma adventný veniec, dajte si dobrý pozor. Vďaka týmto radám znížite riziko katastrofy

Uplynulou nedeľou sa začalo adventné obdobie, a tiež odrátavanie času do Vianoc. Symbolom tohto obdobia je aj adventný veniec so sviečkami, preto, ak ho máte vo svojej domácnosti, dajte dobrý pozor na to, kde presne ho máte, môže totiž spôsobiť neželanú katastrofu, píše Dnes24.

Adventný veniec je takmer povinnou výbavou väčšiny domácností na Slovensku, pričom aj kochaním sa naň, sa môžeme pripravovať na Vianoce. Rôzne dizajny, dekorácie, veľké i malé prevedenia vencov reprezentujú najmä 4 sviečky, ktoré sa postupne zapaľujú každú nedeľu až do Vianoc.

Práve na zapaľovanie a horenie sviečok upozornil aj hasičský zbor, pretože kvôli nekontrolovanému horeniu sviečok sa môže ľahko stať, že vaša miestnosť, v horšom prípade domácnosť, sa za pár okamihov ocitne v plameňoch, a to je určite posledná vec, ktorú by človek chcel pred sviatkami riešiť.

Dajte si pozor na niekoľko detailov, ktoré môžu zabrániť škode

Na základe toho sa prísne odporúča dodržať niekoľko pravidiel, ktoré eliminujú riziko predvianočnej pohromy. Sviečky by mali byť postavené na nehorľavej hmote, zároveň by ste mali zaistiť, aby sa nemohli prevrátiť.

Dbajte tiež na dostatočnú vzdialenosť od horľavých materiálov, ako napríklad nábytok, záclony, tapety či ihličie. Hasiči radia položiť veniec do bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat. Hlavnou radou je však to, aby ste nenechávali horieť sviečky bez dozoru. Uistite sa, že pred odchodom z domu sú sviečky poriadne sfúknuté.