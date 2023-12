Ak chcete na Vianoce do rodiny psíka, toto sú tie najpriateľskejšie plemená. Na jednu vec si ale dajte pozor

Jedna z najkrajších vecí, aké môže človek zažiť, je priateľstvo so štvornohým miláčikom. Ak chcete niekomu urobiť radosť, tieto plemená sú na to ako stvorené. Je však nevyhnutné si uvedomiť, že pes nie je darček, je to záväzok a živý tvor, ktorý s vami strávi nasledujúce roky a nezaslúži si byť po Vianociach zabudnutý a vyhodený.

Ak sa za vami po ceste rozbehne pes, mnoho ľudí sa zamyslí nad tým, či chce zaútočiť, alebo je v skutočnosti priateľský a túži len po troche pozornosti. Prezradí vám to správanie, držanie tela, ale aj iné aspekty. Isté však je, že niektoré plemená jednoducho automaticky vnímame ako priateľskejšie. Tieto patria podľa webu Tag 24 medzi tie najviac priateľské, no veľa záleží aj od výchovy a od toho, koľko času človek domácemu miláčikovi venuje.

Zlatý retriever

Zlatý retriever je jednoducho najpriateľskejší a najšťastnejší pes na svete. Títo blonďaví krásavci milujú plávanie, hry, aportovanie a trávenie času s každým, kto im venuje pozornosť a náklonnosť. Jednoducho povedané, zlatý retriever je nielen priateľský, ale pravdepodobne aj najlepší rodinný maznáčik, akého si môžete kúpiť alebo adoptovať.

Borderská kólia

Tieto psíky sú mimoriadne inteligentné, ale zároveň sú to jedny z najpriateľskejších a najmilších psov na svete. Nemusí to byť ideálna voľba pre človeka, ktorý sa chystá zadovážiť si domáceho miláčika prvýkrát, no pre skúsenejších majiteľov je to ideálne plemeno.

Austrálsky ovčiak

Podobne, ako pri borderskej kólii, aj pri tomto plemene platí, že je mimoriadne inteligentné, no priateľské. Je to veľmi vďačný a oddaný psík, no vyžaduje si, aby mu majiteľ venoval naozaj veľa času.

Novofundlandský pes

Obrovské psy sa často považujú za nebezpečné a neraz sa využívajú najmä na stráženie. Novofundlandskí psy sú však dobrosrdeční obri, ktorých najviac zo všetkého zaujíma jedlo a pohladenie.

Cavalier King Charles španiel

Tento psík je považovaný za natoľko priateľského, že to niektorým pripadá dokonca až dotieravé a otravné. Ak vám ale neprekáža neustále vyžadovanie pozornosti, je to plemeno ako stvorené pre vás. Nech sa pohnete kamkoľvek, títo rozkošní fešáci pôjdu za vami a budú sa na vás dívať tými veľkými prosebnými očami.

Bígl

Bígl je pes, od ktorého môžete očakávať, že bude žiť dlho, bude sa veľmi dobre správať k deťom a vo všeobecnosti zostane veľmi dobre vychovaný a mimoriadne priateľský (samozrejme, ak mu venujete dostatok času). Vďaka tomu je to jeden z najlepších psov pre začínajúcich majiteľov a skvelý rodinný maznáčik.

Labrador

Hoci labradory nie sú najinteligentnejšie zo všetkých psov, dajú sa pomerne ľahko vycvičiť a budú vás ochraňovať na každom kroku. Mnohí práve toto plemeno považujú za bezkonkurenčné, čo sa priateľskosti týka.

Sibírsky husky

Nájdu sa ľudia, ktorí sa obávajú, že sibírsky husky, pes s veľkou osobnosťou a silou v labkách, by mohol byť násilný alebo nebezpečný. Opak je ale pravdou, sú neuveriteľne oddané a priateľské. Opäť ale platí, že starostlivosť o ne je do istej miery náročná a nie sú pre každého.

Nemecký trpasličí špic

Tieto psíky by bez človeka a jeho starostlivosti jednoducho nedokázali prežiť. Sú malé, no majú obrovské srdcia, v ktorých je kopec miesta na lásku.

Maltezák

Zoznam uzatvárame maltezákom, ktorý sa taktiež radí medzi najpriateľskejšie plemená na svete. Títo trpaslíci sú obľúbení už od nepamäti. Sú zábavní, rozkošní, a keď sa vrátite domov z práce, vždy vás budú vítať s obrovským nadšením a nekonečným prívalom lásky.