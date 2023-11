Ak by Zem stratila kyslík čo i len na 5 sekúnd, následky by boli devastačné. Ľudia sú zhrození, toto by sa s nami stalo

Kyslík je základom nášho života na planéte Zem a dlhšie bez jeho prítomnosti ľudské telo nedokáže fungovať. V najnovšom virálnom videu na platforme TikTok však Thomas Mulligan rozoberá túto tému širokospektrálnejšie. Položil jednoduchú otázku: Čo by sa stalo, ak by Zem stratila na 5 sekúnd kyslík? Nuž, odpoveď je oveľa katastrofickejšia, ako by mnohí z nás predpokladali, upozornil portál LADBible.

Katastrofické následky

Ako Thomas v úvode videa naznačil, 5 sekúnd bez kyslíka nepredstavuje pre živý organizmus ako taký žiadny výrazný problém a je veľmi pravdepodobné, že by sme tento výpadok ani nezaznamenali. No nastalo by hneď niekoľko ďalších závažných komplikácií. V prvom rade by sa obloha zafarbila načierno, pretože atmosféra by nemala kyslík, ktorý by rozptýlil lúče slnečného svetla.

Ďalším problémom by bol fakt, že fungovať by prestali prakticky všetky zariadenia fungujúce prostredníctvom spaľovacích motorov. Ak by ste sa teda práve nachádzali v lietadle, zrútili by ste sa na zem. Existovať by prestala aj ozónová vrstva, ktorá nás chráni pred väčšinou UV žiarenia a, takpovediac, slnko by nás všetkých spálilo. Zároveň by sa zmenil atmosférický tlak, dôsledkom čoho by nám praskli ušné bubienky a kolaps by čakal v podstate všetko, čo je vyrobené z betónu.

Najdesivejší je však záver, ktorý približil inžinier Khannan Sundar. Podľa neho nie je najväčším problémom to, čo sa bude diať počas uvedených piatich sekúnd, ale to, čo nastane po nich. Následkom oxidácie a konverzie všetkých oceánov na vodík by došlo k masívnemu výbuchu. „Zem by náhle na päť sekúnd extrémne ochladla, po ktorých by nasledoval Veľký tresk.“