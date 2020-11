Aj zvieratá sa dokážu poriadne opiť. Video ukazuje veveričku, ako nezvláda alkohol zo zhnitej hrušky

O alkohole sa hovorí, že je metlou ľudstva. V skutočnosti však môže byť aj metlou pre zvieraciu ríšu. Je všeobecne známe, že ani zvieratá sa nevyhýbajú alkoholu či dokonca drogám. Najnovšie sa sociálnymi sieťami šíri video veveričky, ktorá sa “trošku” opila zo zhnitej hrušky.

Zvieratá tiež pijú alkohol. Lepšie povedané ho konzumujú, keďže sa k nim dostáva najčastejšie vo forme nahnitého ovocia, v ktorom sa cukry prirodzene menia na alkohol. Je napríklad dlhodobo dokumentované ako africké slony konzumujú ovocie stromu marula. Slony ho milujú hlavne v čase, keď začína kvasiť a s radosťou ho konzumujú.

Možno si myslíte, že ho musia zjesť veľa vzhľadom k ich hmotnosti, aby sa opili. No nedávny výskum publikovaný v časopise Biology Letters naznačuje, že slony sú “ľahké váhy” v konzumácii alkoholu v porovnaní s ľuďmi, uvádza portál IFL Science.

Evolučná zmena u predka afrických ľudoopov totiž spôsobila pomerne vysokú toleranciu alkoholu. To znamená, že človek v porovnaní so zvieratami musí vypiť toho viac, aby účinky alkoholu nejako pociťoval.

Slony však nie sú jediné zvieratá, ktoré konzumujú alkohol. Od netopierov až po opice si množstvo zvierat užíva konzumáciu nahnitého ovocia.

A drunk moose got caught in a tree in Sweeden.Hope this dosnt happen to our Moose!#Supernatural @[email protected] pic.twitter.com/IzkCea1Xzq

— AussieAnnie (@aussieannie_au) September 29, 2014