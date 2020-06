Aj pes môže dostať úpal: 9 plemien je na neho náchylnejších, takto ich ochránite

Krásne počasie počas leta láka vonku takmer každého, najmä majiteľov domácich miláčikov. Práve pes nás neraz motivuje ísť na dlhú prechádzku, k čomu by sme sa ináč neodhodlali. Vedeli ste však, že aj psa môže ohroziť úpal?

Ako informuje portál The Conversation, úpal môže utrpieť nielen človek, ale aj pes. Niektoré plemená sú dokonca náchylnejšie a je nutné, aby si ich majitelia dávali počas letných horúčav väčší pozor. Medzi najviac ohrozené plemená patrí v porovnaní s labradorským retríverom napríklad čau-čau, anglický buldog a francúzsky buldoček, bordeauxská doga, chrt, gavalieršpaniel Kráľ Karol, mopslík, anglický špringeršpaniel a zlatý retríver.

Ukázalo sa, že rozdiel je aj medzi čistokrvným psom a krížencom, pričom čistokrvným psom hrozí dvakrát vyššie riziko úpalu ako miešancom. Do skupiny mimoriadne náchylných patria tzv. brachycefalické psíky, teda tie, ktoré majú sploštenú tvár, ako napríklad mopslík. Takým psíkom hrozí dvakrát vyššie riziko vzniku úpalu ako psom s väčším ňufákom. Je to tak preto, lebo majú kratšie dýchacie cesty a s dýchaním majú ťažkosti neraz aj pri odpočinku, nehovoriac o nejakej aktivite. Brachycefalické psy sa následkom toho omnoho ľahšie prehrievajú.

Buldočky či mopslíky sa tešia čoraz väčšej popularite, v kombinácii s čoraz častejšími horúčavami to však môže znamenať značný problém a trápenie. Pokiaľ ide o zlatého retrívera a plemeno čau-čau, tieto psy zas majú špeciálne stavaný kožuch, ktorý zabraňuje tepelným stratám. Pre tieto psy je preto teplo rovnako nebezpečné ako pre človeka, ktorý by na sebe počas horúčav mal teplý kabát.

Ako psa pred úpalom ochrániť?

Pozor by si mali dávať aj majitelia veľkých psov, či už je to doga alebo malý, ale obézny pes. Psom, ktoré majú nad 50 kilogramov hrozí trikrát vyššie riziko vzniku úpalu ako psíkom s váhou do 10 kilogramov. Rizikovým faktorom je aj vek psa. Riziko vzniku úpalu sa zvyšuje už po 2. roku, pričom najvyššie riziko hrozí psom starším ako 12 rokov.

Nech však vlastníte akéhokoľvek psa, v horúčave môže dostať úpal každý, dôležitá je preto prevencia. Napríklad, v horúčavách je lepšie vyhnúť sa dlhým prechádzkam či trénovaniu na slnku, je nutné zabezpečiť psovi dostatočný prísun vody a umožniť mu schladiť sa, napríklad v bazéne. Pokiaľ je pes obézny, môže mu hroziť nielen úpal, ale aj iné ochorenia, je preto dôležité dbať o to, aby bol pes v dobrej fyzickej kondícii. Mimoriadne dôležité je za žiadnych okolností nenechávať psa zatvoreného v aute, ktoré sa počas leta v priebehu niekoľkých minút môže premeniť na saunu, ktorá môže psíka stáť život.

Ako zistíte, že má pes úpal?

U psa sa úpal prejavuje prudkým a hlasným dýchaním a očividným nepokojom. Majiteľ psa by si mal všímať aj sfarbenie jazyka a ďasien. Ak sú ďasná a jazyk modrasté alebo tmavé, je to znamenie, že niečo nie je v poriadku, rovnako ako nezvyčajne „dlhý“ jazyk. Ak pes nezvyčajne veľa leží a nedokáže sa udržať na nohách, je zmätený, má hnačku, zvracia či odmieta potravu, mali by ste ho vziať k veterinárovi. Dajte psa do tieňa a dajte mu vodu, nedovoľte však, aby ju vypil prirýchlo.