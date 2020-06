Pes dokáže predčasne upozorniť na problémy, ktoré vás v budúcnosti čakajú

Aj vďaka tomu sme si dnes podobnejší, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Jedna zo štúdií napríklad ukázala, že pes má v tele približne rovnaké množstvo chemikálií, ako človek, s ktorým žije v domácnosti. Domáci miláčik je teda akýsi predčasný varovný systém.

Obklopuje nás viac chemikálií, ako si uvedomujeme

Možno si to ani neuvedomujeme, no veci každodennej potreby obsahujú množstvo chemikálií. Či už sa pozriete na kozmetiku, obalové materiály či iné predmety bežne využívané v domácnosti, to všetko obsahuje isté množstvo plastov, pesticídov či ftalátov. Dlhodobé vystavenie niektorým látkam môže zapríčiniť nepríjemné ochorenia, medzi nimi napríklad aj rakovinu.

Ako informuje portál National Geographic, keďže pes zdieľa s človekom toľko spoločného, rozhodli sa vedci preskúmať, ako vplývajú chemikálie v domácnosti nielen na ľudí, ale aj na psy. Tím vedcov použil špeciálne silikónové náramky a obojky, vďaka ktorým je po niekoľkých dňoch nosenia možné zistiť prítomnosť chemikálií. Silikón totiž absorbuje chemikálie podobne, ako ľudské či zvieracie bunky, je preto možné určiť nielen druh chemikálie, ale aj jej množstvo. Štúdia publikovaná v časopise Environmental Science and Technology následne uviedla, že v tele človeka a psa, ktorí žijú v jednej domácnosti, sa nachádza prekvapivo podobné množstvo chemikálií.

Pes ako predčasný varovný systém

To znamená, že pes môže slúžiť ako predčasný varovný systém. Kým sa preukáže účinok chemikálie v tele človeka, môže to trvať aj desiatky rokov, u zvierat sa však účinok preukáže už v priebehu niekoľkých rokov. Štúdie napríklad preukázali, že prítomnosť ftalátov môže viesť ku vzniku rakoviny u psa, čo je varovný signál pre človeka, že by mal byť opatrnejší a ftaláty v domácnosti čo najviac eliminovať.

Fakt, že chemikálie v domácnosti vplývajú aj na domáce zvieratá, nie je až taký šokujúci, šokujúce však je, ako chemikálie ovplyvňujú dĺžku a kvalitu života zvieraťa. Čo sa rakoviny týka, ochorenie u zvieraťa sa príliš nelíši od ochorenia u človeka, je preto potrebné zamyslieť sa nad tým, v akom prostredí spolu so zvieraťom žijeme. Pes dýcha ten istý vzduch, pije tú istú vodu a keď mu hodíme v parku loptu, pohybuje sa po tej istej tráve plnej herbicídov, ako človek.

Vedci však upozorňujú, že tieto štúdie nedokazujú to, že konkrétna chemikália spôsobuje nejaké ochorenie, poukazujú však na dôležité asociácie. Podobné výskumy už predtým boli vykonané za pomoci mačiek a koní a výsledky boli podobné. Ukázalo sa napríklad, že mačky mali v tele stopy látok, ktoré slúžia ako spomaľovače horenia. Tie sú často súčasťou sedačiek či iného nábytku.