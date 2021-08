Airbnb sa zapája do pomoci. Pre 20-tisíc afganských utečencov poskytne ubytovanie po celom svete zadarmo

Americká spoločnosť Airbnb, ktorá sprostredkúva prenájom ubytovania prostredníctvom internetovej stránky, začne poskytovať 20-tisíc afganským utečencom po celom svete bezplatné ubytovanie.

Generálny riaditeľ firmy Brian Chesky v utorok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že utečenci budú ubytovaní v nehnuteľnostiach, ktoré cez svoju platformu firma prenajíma, a ich pobyt bude platiť Airbnb. Šéf firmy však nešpecifikoval, koľko presne na to chce Airbnb vynaložiť financií a na ako dlho bude utečencom ubytovanie poskytovať. Informuje o tom portál cnbc.com.

Starting today, Airbnb will begin housing 20,000 Afghan refugees globally for free. — Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021

„Presídlenie afganských utečencov do USA aj inam je jednou z najväčších humanitárnych kríz našich čias. Cítime zodpovednosť angažovať sa,“ uviedol Chesky. „Dúfam, že to bude inšpirovať iných lídrov firiem, aby robili to isté. Nie je čas nazvyš,“ dodal.

Airbnb často ponúka uhradenie ubytovania v núdzových situáciách. Firma uviedla, že od roku 2012 poskytla ubytovanie 75-tisícom ľudí v krízovej situácii.

Slovensku sa hlási 250 ľudí

Slovensku sa hlási do 250 ľudí, ktorí by chceli odísť z Afganistanu. Ide o príbuzných slovenských občanov s afganským pôvodom, ako aj ľudí pôsobiacich v rôznych inštitúciách spolupracujúcich so SR. Na utorkovom brífingu to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). Ak by to bolo potrebné, SR vie podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) vyslať do krajiny ďalší špeciál.

Korčok potvrdil, že jeho rezort eviduje zoznam s ľuďmi prepojených na Slovensko. “K dnešnému ránu to bolo do 250 ľudí, ktorí sú v rôznych skupinách. Jedna z nich sú priami alebo vzdialení príbuzní občanov, ktorí majú afganský pôvod, ale získali tu v ostatných rokoch štátne občianstvo. Druhá masívna skupina sú tí, ktorých prijímame od rôznych organizácií – vzdelávacie inštitúcie, univerzity, ktoré mali mnoho projektov rozvojovej pomoci,” povedal minister.

Dodal, že vzhľadom na množstvo projektov pomoci pre Afganistan vznikli za uplynulé roky desiatky kontaktov, ktoré sa k nám hlásia cez mimovládky. Pripomenul, že SR každú žiadosť individuálne posúdi, každá osoba sa preveruje aj z hľadiska bezpečnosti.