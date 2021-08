Zúfalstvo, ktoré sleduje celý svet: 10 tragických príbehov z Afganistanu, ktoré sa udiali v priebehu pár dní

Minulú nedeľu, 15. augusta, prekvapili svet informácie o tom, že Taliban sa zmocnil hlavného mesta Afganistanu, Kábulu. Stalo sa tak skôr, než sa predpokladalo a medzi miestnymi obyvateľmi zavládol chaos. Prezident Ašraf Ghaní ušiel z hlavného mesta a ľudia sa začali obávať toho, že sa zopakuje scenár z rokov 1996 až 2001, kedy Taliban v Afganistane vládol.

Napriek tomu, že sa Taliban snaží prezentovať v lepšom svetle než v minulosti, mnohí tomu jednoducho neveria. Majú s ním svoje skúsenosti a vedia, že ich starý život je pravdepodobne preč. Uplynulé dni si už vyžiadali niekoľko obetí na životoch, v oblastiach kontrolovaných Talibanom boli ženské univerzity zatvorené, dievčatám je odopieraný prístup k vzdelaniu a ženy sú predávané ako sexuálne otrokyne.

Médiá zahltili správy o ľuďoch, ktorí sa snažia z krajiny dostať alebo tých, ktorým sa to, žiaľ, nepodarilo a svoj život ukončili tragicky či o ďalších smutných osudoch miestnych, ktorým sa zmenil život v priebehu krátkej chvíle. Nemali by sme zabúdať ani na jedného z nich. Toto je 10 aktuálnych príbehov z týchto dní, ktoré ilustrujú situáciu v Afganistane.

Situácia, ktorá momentálne vládne v Afganistane, je neúprosná a strach neobchádza ani tehotné ženy. V nedeľu obleteli svet správy o tom, ako tehotná Afganka začala mať počas sobotného letu z Blízkeho východu na leteckú základňu Ramstein v Nemecku komplikácie.

Podľa TASR sa veliteľ lietadla rozhodol z výšky klesnúť, vďaka čomu sa zvýšil tlak vzduchu v lietadle a žene sa napokon podarilo zachrániť život. Tá sa stala na palube lietadla matkou. O dôstojných podmienkach na pôrod, ktorý môže byť pre ženu stresujúci aj za bežných okolností, sa však nedá hovoriť. Našťastie, ona aj spolu s dieťaťom boli po pristátí prevezení do nemocnice a podľa posledných dostupných informácií majú byť v dobrom zdravotnom stave.

Zaki Anwari, 19-ročný tínedžer s nádejnou futbalovou kariérou pred sebou, prišiel o život po príchode Talibanu, kedy sa razom jeho vyhliadky na akúkoľvek budúcnosť rozplynuli. Jeho strach bol taký silný, až napokon skočil na práve štartujúce lietadlo a pokúsil sa na ňom za letu udržať. Pravdepodobne si nikto z nás ani len nevie predstaviť, aké zúfalstvo ho muselo sužovať, že si radšej zvolil takmer istú smrť, ako život v Afganistane.

Nebol však ani zďaleka jediný, ktorý si chcel týmto spôsobom zachrániť svoju budúcnosť. Internet v priebehu uplynulého týždňa zaplavili fotografie natlačeného evakuačného lietadla, ktoré viezlo viac ako 600 ľudí. Tí, ktorým sa do vnútra dostať nepodarilo, sa pokúsili o útek rovnakým spôsobom ako Zaki. Teda naskakovali na štartovacie lietadlo a snažili sa udržať prichytení napríklad na jeho podvozku. Na tragických záberoch bolo vidieť, ako z lietadla padajú telá civilistov po tom, ako vzlietlo.

Britský Guardian priniesol rozhovor s mladou Afgankou, ktorá im opísala situáciu vládnucu v Kábule. Ona sama zažila pred niekoľkými dňami evakuáciu z internátu a nemala sa ako dostať domov, pretože autobusy ani šoféri áut nechceli niesť zodpovednosť za to, že by do svojho vozidla vzali ženu.

Muži navyše podľa jej slov namiesto toho, aby ženy v týchto časoch podporovali, stoja často na strane Talibanu a adresujú im nepekné urážky. Napríklad študentky stojace v zúfalstve na ulici pokrikovali nevhodnými komentármi, v ktorých nechýbali upozornenia na to, aby si obliekli burky, že sú to ich posledné dni na ulici, alebo že si jeden z nich zoberie za manželku hneď štyri z týchto mladých žien.

Dievča si spomenulo aj na príbeh, ktorý sa odohral počas uplynulých mesiacov, kedy Taliban postupne ovládal miestne provincie. Istý muž, ktorý prišiel vo vojne o syna, sa chcel dostať do Kábulu. Nemal však dostatok peňazí na cestu, tak svoju prepravu vymenil za vlastnú ženu. Dievča rozhovor ukončilo so slovami, že cíti, že sa z nej stane otrokyňa. Zo študentiek a nádejných úspešných žien sa totiž razom stal iba majetok mužov.

Keď žene so štyrmi deťmi zaklopali na dvere muži z Talibanu, už tušila, že celá situácia nedopadne dobre. Žiadali ju o to, aby navarila jedlo pre pätnástich z nich. Trikrát jej klopali na dvere s touto žiadosťou, bola však príliš chudobná na to, aby im dokázala vyhovieť. Napriek tomu, že im svoju situáciu vysvetľovala, nestačilo to. Taliban jej na dvere zaklopal aj štvrtýkrát a doslova a do písmena ženu popravili pred zrakom jej detí. Celý incident sa odohral 12. júla.

Jedným z najemotívnejších videí, ktoré je presným svedectvom uplynulých dní ukazuje mladé dievča, ktoré nedokáže prestať plakať kvôli strachu o svoju budúcnosť.

„Nikomu na nás nezáleží, pretože sme sa narodili v Afganistane. Nedokážem prestať plakať, musím si však utrieť slzy, aby som mohla natočiť toto video. Nikomu na nás nezáleží, svet nás nechá pomaly umrieť,“ hovorí vo videu. Dievča v momente stratilo akékoľvek nádeje na svetlú budúcnosť a všetky ambície či sny, ktoré malo. Rovnako je iba jednou z mnohých, ktorých postihol podobný osud.

“We don’t count because we’re from Afghanistan. We’ll die slowly in history”

Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.

My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 13, 2021