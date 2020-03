Airbnb ponúka lekárom a sestričkám v Taliansku ubytovanie zdarma

Denne do nemocníc kvôli koronavírusu prúdi množstvo pacientov a talianski lekári majú čo robiť, aby situáciu zvládli. Pracujú s vypätím všetkých síl, aby pomohli každému, komu môžu, za čo si jednoznačne zaslúžia rešpekt a obdiv. Spoločnosť Airbnb sa preto rozhodla pomôcť a poskytnúť nemocničnému personálu v Taliansku ubytovanie zdarma.

Airbnb pomáha lekárom a sestričkám

Ako informuje portál Travel and Leisure, spoločnosť Airbnb sa rozhodla pomôcť lekárom a sestričkám tým, že im v Taliansku poskytne ubytovanie zdarma. Nevylučuje, že v rámci iniciatívy Airbnb For Doctors and Nurses v budúcnosti ponúkne ubytovanie lekárom a ďalším zamestnancom nemocníc aj v iných krajinách.

Giacomo Trovato, generálny riaditeľ Airbnb sa vyjadril, že spoločnosť chce pomôcť každému, kto nasadzuje svoj život v boji proti koronavírusu. Program bol odštartovaný 18. marca a kým poplatky spojené s ubytovaním uhradí Airbnb, spoločnosť vyzýva hostiteľov, ktorí majú možnosť poskytnúť ubytovanie lekárom, aby tak urobili prostredníctvom špeciálnej prihlasovacej stránky.

Toto nie je prvý prípad, kedy sa spoločnosť rozhodla pomôcť

Na organizáciu procesu ubytovania bude dohliadať organizácia OspitaMI. Airbnb verí, že tým uľahčí život personálnu nemocníc a lekári a sestričky budú môcť vďaka programu byť tam, kde sú práve najviac potrební.

Toto nie je jediný spôsob, akým sa spoločnosť Airbnb rozhodla pomôcť. Nedávno sme informovali o tom, že ľudia, ktorí si ubytovanie rezervovali pred 14. marcom alebo majú ubytovanie rezervované na obdobie medzi 14. marcom až 14. aprílom, môžu požiadať o zrušenie rezervácie bez penalizácie. Pomoc poskytla spoločnosť aj pred rokom, kedy spustila program Open House. O bezplatné ubytovanie mohol požiadať každý, koho zasiahli požiare v Kalifornii.