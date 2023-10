Aby sa zachránil, musel udrieť kolegu do tváre: James Cameron popísal, ako takmer zomrel pri natáčaní slávneho filmu

Natočenie dobrého filmu je poriadne náročnou úlohou. Neraz sa počas neho herci zrania a, žiaľ, občas dôjde aj k nešťastným úmrtiam. James Cameron priznal, že počas natáčania jedného zo svojich filmov tiež takmer prišiel o život.

Toto ho takmer pripravilo o život

Režisér James Cameron prehovoril o tom, ako takmer zomrel pri natáčaní svojho hlbokomorského dobrodružného filmu Priepasť (The Abyss) z roku 1989. Hoci mal režisér počas natáčania filmu len 35 rokov, bol už skúseným potápačom, píše Mail Online. Napriek tomu ho zlyhanie vybavenia takmer stálo život.

Film sa nakrúcal v opustenej elektrárni v meste Gafney v Južnej Karolíne. Herci ako Ed Harris, Michael Biehn, Mary Elizabeth Mastrantonio a ďalší museli absolvovať potápačský výcvik. Vysvetlil, že mali tzv. „anjelských potápačov“, ktorí mali za úlohu sledovať hercov a uistiť sa, že sú v poriadku, no Camerona žiaden nesledoval.

„Pracovali sme v hĺbke okolo 9 metrov. Aby som mohol pohybovať kamerou na dne, nosil som ťažké závažia okolo nôh, žiadne plutvy, ťažký záťažový opasok okolo pása,“ povedal Cameron a dodal, že jeho vybavenie začalo zlyhávať. Režisér vysvetlil, že keď sa nádrž vyčerpá, dostane človek upozornenie, že mu čoskoro dôjde vzduch. No jeho nádrž bola špecifická, ak by mu došiel kyslík, mal by už len jeden nádych a potom nič. Zvyšok posádky práve nastavoval svetlá, a tak si nikto nevšimol, že má problém.

Musel ho udrieť do tváre

Cameron sa snažil upútať pozornosť kolegu Ala Giddingsa za pomoci komunikačného systému. Giddingsovi ale praskli ušné bubienky pri nesúvisiacom potápačskom incidente. K režisérovi bol otočený chrbtom a Cameron si uvedomil, že plytvá poslednými zásobami kyslíka. Napokon sa mu podarilo zhodiť zo seba závažia a pokúsil sa vyplávať na hladinu.

Vtedy si ho všimol jeden z potápačov. Ten ku Cameronovi rýchlo priplával, no keď mu dal do úst regulátor, aby sa mohol nadýchnuť, ukázalo sa, že aj ten bol pokazený – niekoľko týždňov ho nikto neskontroloval.

Cameronovi sa tak do úst valila len voda. V tom momente bol už takmer v bezvedomí, no potápač ho nechcel pustiť nad hladinu, aby pri rýchlom výstupe nedostal embóliu. Cameron bol ale skúsený, vedel, čo robí a potápačovi nemal ako vysvetliť, že regulátor je pokazený. Musel preto potápača udrieť do tváre, aby ho pustil, a vyplávať nad hladinu. Aj keď to bola nepríjemná skúsenosť, bol rád, že si zachránil život.