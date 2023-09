Použili zábery reálnej smrti, čepeľ helikoptéry dieťaťu odrezala hlavu: Tieto temné filmové fakty vás vydesia

Natočenie filmu nie je jednoduchá vec a niekedy trvá celé roky. Vyžaduje si nielen financie, ale aj kreativitu. Pri niektorých filmoch ale tvorcovia neváhali prekračovať všetky medze. Z týchto desivých faktov o filmoch budete mať na tele zimomriavky.

V článku sa dozviete aj: ako sa tvorcovia filmu Hra smrti popasovali so smrťou Brucea Leeho;

v ktorom filme boli použité reálne zábery úmrtia člena štábu;

v ktorom filme boli použité skutočné ľudské pozostatky;

natáčanie ktorého filmu sa považuje za najtragickejšie.

The Game of Death (Hra smrti), 1978

Herca Brucea Leeho hádam netreba nikomu predstavovať. Žiaľ, zomrel 20. júla 1973, keď mal len 32 rokov. Príčina úmrtia do dnešného dňa nie je celkom jasná. Podľa portálu Mental Floss si niekoľko mesiacov pred smrťou nechal z podpazušia vyoperovať potné žľazy, pretože škvrny na oblečení sa mu zdali neestetické. Jeho organizmus bol preto údajne citlivý na prehriatie, no podľa niektorých utrpel opuch mozgu. Podľa niektorých jeho telo zle zareagovalo na lieky proti bolesti, ktoré užíval.

Nech už to bolo akokoľvek, Lee nestihol dokončiť film The Game of Death, na ktorom práve pracoval. Tvorcovia film na chvíľu odložili do zásuvky, no rozhodli sa, že to predsa len dotiahnu do konca. Využili množstvo trikov, vďaka ktorým sa zdá, akoby bol Bruce po celý čas nažive. Hádam najbizarnejší je ale fakt, že filmári neváhali zájsť ešte ďalej a použiť vo filme zábery zo skutočného Leeho pohrebu. Ako píše web Screen Rant, v niektorých scénach je možné vidieť tvár herca ležiaceho v truhle.

Film sa napokon podarilo dokončiť a svetlo sveta uzrel 5 rokov po Leeho smrti. Mnohí tvorcov za použitie záberov z pohrebu kritizujú. Iní si ale myslia, že film zahŕňa ukážky z Leeho najlepšej práce.

Shark! (Žralok!), 1969

Medzi najznámejšie film, v ktorých hlavnú úlohu zohráva krvilačný žralok, patria Čeľuste. Už predtým sa ale tvorcovia pokúšali vytvoriť hodnoverný film, v ktorom by žraloka vykreslili ako krvilačnú beštiu a platí to aj o filme Shark!. Vo filme sledujeme pašeráka zbraní, ktorý stratí svoj náklad neďaleko pobrežného sudánskeho mesta. Keď si ho istá žena najme, aby v žralokmi zamorených vodách vyraboval potopenú loď, vidí šancu, ako si vynahradiť straty.

Jose Marco bol najatý ako kaskadérsky dvojník, mal natočiť niekoľko podmorských scén so žralokmi. Bola to však jeho posledná práca. Ako sa dozvedáme z The Daily Jaws, detaily útoku sú neznáme, isté ale je, že Marca počas natáčania napadol a zabil žralok. Počas natáčania vraj tvorcovia používali skutočné zviera nadopované sedatívami, ktoré ale zrejme slabo účinkovali.

Zábery z Marcovej smrti mali byť údajne na pokyn producentov použité vo filme, čo sa ale režisérovi Samuelovi Fullerovi vôbec nepáčilo. Žiadal, aby boli odstránené. Keď videl upravenú verziu filmu, ktorá bola uverejnená v kinách, vyhlásil, že to už ani nie je jeho film a žiadal, aby s ním jeho meno spájané nebolo, čo sa mu ale nepodarilo dosiahnuť.

Poltergeist, 1982

Ak ste fanúšikom hororov, film Poltergesit vám istotne predstavovať netreba. Tvorcovia sľubovali poriadnu dávku napätia a tej sa dočkali nielen diváci, ale aj herci. Ako totiž píše The Oddyssey Online, herečka JoBeth Williamsová potvrdila, že vo filme boli v jednej zo scén v bazéne použité skutočné ľudské kostry. Tvorcom sa totiž nechcelo míňať peniaze na napodobeniny, rozhodli sa tak použiť reálne ľudské pozostatky, ktoré boli lacnejšie. Akoby teda nestačilo, že niekoľko dní natáčala v bahne, až neskôr sa dozvedela aj tento nepríjemný fakt.

Niektorí veria, že práve to spustilo kliatbu, ktorá mala v nasledujúcich rokoch pripraviť o život niekoľko hercov vrátane Heather O’Rourke, ktorá v roku 1988 náhle ochorela a zomrela. V roku 1982, krátko po uverejnení filmu zas bola zavraždená herečka Dominique Dunne.

The Omen (Prichádza Satan!), 1976

Reči o prekliatí sa začali šíriť aj pri natáčaní filmu The Omen. Politik Thorn si vo filme adoptuje malého chlapca, okolo ktorého sa ale rýchlo začnú diať zvláštne veci. Ukáže sa, že je prevtelením samotného diabla. Člen filmového štábu, ktorý mal na starosti špeciálne efekty, John Richardson a jeho priateľka, mali smrteľnú autonehodu. Priateľke bola počas nehody odseknutá hlava. To sa udialo aj v scéne, na ktorej Richardson vo filme pracoval, píše web The Things.

Candyman, 1992

Na svoj halloweensky zoznam by ste mali zapísať aj horor Candyman. Keď si spolužiaci hovoria strašidelné príbehy o tejto postave, smejú sa na nich, no čoskoro sa ukáže, že sú pravdivejšie, ako by si želali. Postavu Candymana stvárnil Tony Todd a v jednej zo scén musel mať v ústach množstvo živých včiel. Podľa webu What Culture mal v ústach chrániče, tie ho ale pred nepríjemnými žihadlami neochránili. Schytal ich celkovo 23, pričom za každé z nich dostal bonus vo výške 1 000 dolárov.